Ünlü markadan geri adım: Reklamını geri çekti

İsveç merkezli moda devi H&M, "çocukların cinselleştirildiği" suçlamalarının ardından Avustralya'da yayınlanan reklam kampanyasını geri çekti.

CNN'de yer alan habere göre, reklam afişinde, ilkokul çağındaki iki kız çocuğun fotoğrafı ve "Okula dönüş modasıyla dikkatleri çekin" sloganı yer alıyordu.

Sosyal medyada tepkiler artarken, Avustralyalı yazar Melinda Tankard Reist, "Küçük kızların dikkatleri görünüşlerine, vücutlarına ve 'tarzlarına' çekmeleri gerektiği fikrini neden körüklemek istiyorsunuz?" ifadelerini kullandı. "Mumsnet" isimli internet sitesinin CEO'su Justine Roberts ise, "Perakendecilerin hala genç kızları zamanından önce cinselleştiren uygunsuz reklamlar üretmeye devam ettiğini görmek hayal kırıklığı yaratıyor" dedi.

H&M yaptığı açıklamada, yalnızca Avustralya'da yayınlanan reklamın kaldırıldığı belirtildi. Açıklamada, "Kampanyanın yol açtığı rahatsızlıktan dolayı çok üzgünüz" denildi.