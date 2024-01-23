Ünlü markadan geri adım: Reklamını geri çekti

İsveç merkezli moda devi H&M, "çocukların cinselleştirildiği" suçlamalarının ardından Avustralya'da yayınlanan reklam kampanyasını geri çekti.
CNN'de yer alan habere göre, reklam afişinde, ilkokul çağındaki iki kız çocuğun fotoğrafı ve "Okula dönüş modasıyla dikkatleri çekin" sloganı yer alıyordu.
Sosyal medyada tepkiler artarken, Avustralyalı yazar Melinda Tankard Reist, "Küçük kızların dikkatleri görünüşlerine, vücutlarına ve 'tarzlarına' çekmeleri gerektiği fikrini neden körüklemek istiyorsunuz?" ifadelerini kullandı. "Mumsnet" isimli internet sitesinin CEO'su Justine Roberts ise, "Perakendecilerin hala genç kızları zamanından önce cinselleştiren uygunsuz reklamlar üretmeye devam ettiğini görmek hayal kırıklığı yaratıyor" dedi.
H&M yaptığı açıklamada, yalnızca Avustralya'da yayınlanan reklamın kaldırıldığı belirtildi. Açıklamada, "Kampanyanın yol açtığı rahatsızlıktan dolayı çok üzgünüz" denildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.