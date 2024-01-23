Devlet Bahçeli'den kaymakam-imam tartışmasına ilk yorum: Burak Akeller'e sahip çıktı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin haftalık grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bahçeli, konuşmasında yine muhalefeti hedef alarak yerel seçimlere ilişkin mesajlar verdi.

"Anadolu irfanına güveniyoruz. 31 Mart seçimleriyle birlikte Türkiyemiz iyice hızlanacak. Cumhur'da olanlar şahlanacaklardır" diyen Bahçeli, "CHP Anadolu irfanı karşısında mağlup olacaktır. Terör örgütü, bölücü örgütler, sözde aydınlar halkın ve hakkın aleyhinde planlar yapanlar istediklerini alamayacaklar. Yerel yönetimlere vurulan paslı zincirler kırılacak" diye konuştu.



" TÜRKİYE'DE DERSİM DİYE BİR İL YOKTUR"

Dün Tunceli’de partisinin il başkanlığında yaptığı konuşmada "Dersim" ifadesini kullanan CHP lideri Özgür Özel'e de tepki gösteren Bahçeli, "CHP'nin dikişi yama tutmayan genel başkanına hatırlatmak isterim ki Türkiye'de 'Dersim' diye bir il yoktur. Olan ise tunç yüreklilerin yaşadığı Tunceli'dir" ifadelerini kullandı.

"KAYMAKAM BURAK AKKELLER'İN ALNINDAN ÖPÜYORUM"



MHP lideri ayrıca konuşmasında Diyarbakır’ın Kulp ilçesindeki kaymakam-imam tartışmasına da değindi.

Açıklamalarında imamı darbettiği iddia edilen Kaymakam Burak Akeller'e sahip çıkan Bahçeli, "Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde geçen günlerde yaşanan hadise pek çok çevrede tartışılmıştır. Kaymakamımız cuma namazı için camiye gitmiştir. İmam, hutbe sırasında şehitlerin kısmını es geçmiştir. Kaymakam müdahale ederek okunmasını sağlamıştır. Kaymakam şiddet uyguladığı bahanesiyle küçük bir çizik için darp raporu almak müslümanca bir tavır değildir. Şehitlerimizin Kuran-ı Kerim'de köşkleri cennetedir. Kulp Kaymakamımız Burak Akeller'i alnından öpüyorum" dedi.

DİYARBAKIR'DAKİ KAYMAKAM-İMAM TARTIŞMASINDA NE OLDU?

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde imamlık yapan M.K.'nin cuma hutbesini eksik okuduğu iddiasıyla Kaymakam Burak Akeller tarafından cübbesi çıkartılarak mikrofon sopasıyla darbedildiği ileri sürülmüştü. Çatışmalarda şehitlerle ilgili kısmı okumamakla suçlanan ve darp raporu alan M.K., Kaymakam Akeller hakkında şikayetçi olmuştu. Burak Akeller hakkında soruşturma başlatılmasının ardından çok sayıda vali, vali yardımcısı, kaymakam, kaymakam yardımcısı ve siyasetçi Burak Akeller’e destek olurken; Diyanet-Sen, Memur-Sen, Mil Diyanet-Sen ve Müftülük gibi kurumlar da Akeller’e tepki göstererek yaşanan darp olayının takipçisi olacaklarını ve İmam M.K.’nin yanında olduklarını açıklamıştı. Diyarbakır Barosu da soruşturmanın takipçisi olacağını duyurmuştu. Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu, 22 Ocak Pazartesi tarihli 'Genç kaymakamlar rahatsız' başlıklı yazısında kaymakam-imam kavgasının Cumhur ittifakı ortakları AKP ile MHP arasındaki ilişkilere yansımalarını değerlendirmişti. Terkoğlu, ülkücü-İslamcı restleşmesine dikkat çekmişti.

İSVEÇ'İN NATO ÜYELİĞİNE DESTEK

Çıkışta gazetelerin sorularını yanıtlayan Bahçeli, İsveç'in NATO üyeliğinin onaylanmasına ilişkin protokole bugün Genel Kurul'da geçerli desteği vereceklerini açıkladı.

Bahçeli, "Komisyonda görüşmeler sırasında MHP üyesi arkadaşlarımız İsveç'e Cumhurbaşkanlığı Yönetim Sistemi ve yönetimin ortaya koymuş olduğu tavırları özleşir gibi hareketle destek vermiştir" dedi.

HEDEFİNDE YİNE MUHALEFET VAR

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

* 14 ve 28 Mayıs seçimlerinden sonra 31 Mart Mahalli İdareler seçimleriyle Türkiyemiz iyice hızlanacaktır. 30 büyükşehir, 51 il olmak üzere toplamda 1389 belediyenin 5 yıllık yol haritası Türk milleti tarafından belirlenecektir.

* DEM'lenmiş CHP, Anadolu irfanı karşısında mağlup olacaktır. Terör örgütleri, bölücü maşalar, ekonomik tetikçiler, emperyalimz piyonları, Cumhuriyet karşıtları 31 Mart'ta hiç unutmayacakları bir ders alacaktır. Cumhur İttifakı 31 Mart seçimleriyle Türkiye'nin geleceğini inşa edecek, demokrasi meşalesiyle aydınlatacaktır.

* Anadolu irfanına güveniyoruz. 31 Mart seçimleriyle birlikte Türkiyemiz iyice hızlanacak. Cumhur'da olanlar şahlanacaklardır. CHP Anadolu irfanı karşısında mağlup olacaktır. Terör örgütü, bölücü örgütler, sözde aydınlar halkın ve hakkın aleyhinde planlar yapanlar istediklerini alamayacaklar. Yerel yönetimlere vurulan paslı zincirler kırılacak.

* Cumhur ittifakı 31 mart seçimleriyle Türkiye'nin geleceğini yeniden inşa edecektir. Cumhur bizim Türkiye hepimizindir. Ayrılmadan ayrışmadan hep birlikte çalışacağız. Bir olacağız, doğru olacağız, duruşumuzla örnek olacağız.

ÖZGÜR ÖZEL'E 'DERSİM' TEPKİSİ

* İstanbul Büyükçekmece Belediyesi'nde vuku bulan şaibeler, kaba güç gösterileri her vicdan sahibi tarafından telin edilmiştir. CHP'nin siyasi ayaları bozulmakla kalmamış, bu zihniyet milletle arasına duvar çekmiştir. CHP'nin dikişi yama tutmayan genel başkanına hatırlatmak isterim ki Türkiye'de 'Dersim' diye bir il yoktur. Olan ise tunç yüreklilerin yaşadığı Tunceli'dir.

* Ankara'yı, İzmir'i CHP'den kurtarmak istiklalin şeref bahsidir. Ankara'da DEM'lenip Kandil'den dökülen CHP gidecek, hasretle beklenen huzur gelecektir. DEM'lenmiş CHP gidecek Türkiye Yüzyılı gerçekleşecektir.

* CHP'de çatlak sesler, çamur hesaplar öne çıkmıştır. İç karışıklık had safhadadır. Bir siyasi acziyete güven duyulamaz, yerel yönetimlerde sorumluluk verilemez. İstanbul muradına erecek, Ankara'ya Altınok mühür vuracak. İzmir'de de dağın sıcaklığı tuncu eritip savuracaktır.

İLK AÇIK HAVA TOPLANTISI MERSİN'DE

* "Cumhur bizim Türkiye hepimizindir" diyerek ilk açık hava toplantımızı 28 Ocak 2024'de Misak-ı Milli'nin ilan edilişinin 104'üncü yılında Mersin'de gerçekleştireceğiz. 4 Şubat'ta da Manisa'da gerçekleştireceğimizi paylaşmak istiyorum.

İSRAİL'E GAZZE TEPKİSİ

* Gazze'de ateşkes sağlanmalı, barış için massa kurulmalı. Biden ile Netahyanu arasında yapılan telefon görüşmesinde iki devletli çözümün konuşulduğu ve İsrail Başbakanının buna sıcak bakmaya başladığı söylenmektedir. Dileğimiz BM Güvenlik Konseyi'nin bugün yapacağı toplantıdan bağlayıcı bir karar çıkmasıdır. Batı'nın desteği soykırım suçuna aleni ortaklıktır.

* Türkiye Cumhuriyeti'ni bölücülüğün ağına düşürmeye hiç kimsenin gücü yetmeyecektir. Demlenmiş CHP, Türk milletine meydan okumaktadır. Bugünkü kuşatma yarılamazsa bölgesel krizlerin yeni tatbikatı Anadolu coğrafyası olacaktır.

"KÜRESEL BİR KOMPLONUN HEDEFİNDEYİZ"

* Amaç Türk milletinin hakimiyetini kırmaktır. Ülkemizin bir kuşatma altında tutulduğu, buna benzer durumların sık sık yaşandığına şahit olunacaktır. Türk milletinin varlığından ürken sömürgeci güçler, sürekli olarak üzerimize hücum etmiştir. Küresel mevziler tahkim edilmiştir. Kimi zaman iç hassasiyetleri kaşıyarak, kimi hainleri görevlendirerek kimi zaman da savaşlarla sonuç alınmak istenmiştir.

* İmparatorluğumuz ilk kuşatmaya deniz ve okyanuslarda maruz kalmıştır. İkinci kuşatma Kuzey Afrika üzerinden yapılmış, buralar hakimiyetimizden alınmıştır. Üçüncü kuşatma Arap Yarımadası üzerinden gerçekleşmiş, topraklar teker teker kaybedilmiştir. Dördüncü kuşatma Balkanlarda icra edilmiştir. Nitekim evladı Fatihan'ın çilesi bitmemiştir. Beşinci kuşatma da adalar ve Kıbrıs üzerinden yapılmıştır. Çizilen bu sınırlar zaman aşımına uğramayacak Misak-ı Milli ile belirlenmiştir.

* Bu kuşatmaların daha vahşisi bugün içimizdeki işbirlikçilerle yürütülmektedir. Küresel bir komplonun hedefindeyiz. Bu defa hedef kardeşliğimizdir, milli birlik ve bekamızdır. Şer ittifakının üniter yapımıza cephe almasının nedenini burada aramak lazımdır.

* Yeni hedefleri 31 Mart'tır. Bölgemizdeki istikrarsızlıkları ülkemize ithal etmek için çırpınan mandacıları uyarıyorum; gittiğiniz yol yol değildir. Bu vatanı, bu milleti, bu devleti canı

ALPER GEZERAVCI ÖVGÜSÜ

* Mazinin ihtişamlı devirlerinin tekrar dirilişe geçmesinden gurur duyduk. Mersin doğumlu Alper Gezeravcı astronotumuzun uzaya varması Türk milleti için önemlidir. İstikbalin göklerde olduğunun teyidi yapılmıştır. Türk Milleti artık uzaydadır. Ve devamı gelecektedir.

DİYARBAKIR'DAKİ KAYMAKAM-İMAM TARTIŞMASI

* Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde geçen günlerde yaşanan hadise pek çok çevrede tartışılmıştır. Kaymakamımız cuma namazı için camiye gitmiştir. İmam, hutbe sırasında şehitlerin kısmını es geçmiştir. Kaymakam müdahale ederek okunmasını sağlamıştır. Kaymakam şiddet uyguladığı bahanesiyle küçük bir çizik için darp raporu almak müslümanca bir tavır değildir. Şehitlerimizin Kuran-ı Kerim'de köşkleri cennetedir. Kulp Kaymakamımız Burak Akeller'i alnından öpüyorum.

EMEKLİ MAAŞLARINA İYİLEŞTİRME

* Emekli maaşlarına iyileştirmeyi destekliyorum. Daha fazlasını hak ediyorlar.