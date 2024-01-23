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İSU’DAN ULAŞLI VE PAZARKÖY MAHALLELERİ’NE YENİ ALTYAPI HATLARI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, Gölcük ilçesine bağlı Ulaşlı sınırları içerisinde yer alan Yavuz Sultan Selim Mahallesi ile Karamürsel ilçesi’nde yer alan Pazarköy Mahallesi’nde yeni içme suyu ve kanalizasyon hatları imalatı gerçekleştiriyor.

İSU’DAN ULAŞLI VE PAZARKÖY MAHALLELERİ’NE YENİ ALTYAPI HATLARI mask

Büyüyen ve gelişen bölgelerde artan talep ve ihtiyacı karşılamak adına planladığı çalışmalarını hızlıca hayata geçiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, Gölcük ilçesine bağlı Ulaşlı sınırları içerisinde yer alan Yavuz Sultan Selim Mahallesi’nin imara yeni açılan farklı cadde ve sokaklarında 1583 metre uzunluğunda yeni içme suyu hattı ve 834 metre uzunluğunda yeni kanalizasyon hattı imalatı gerçekleştiriyor.

KARAMÜRSEL PAZARKÖY MAHALLESİ’NE 2 BİN 158 METRE YENİ ALTYAPI

Aynı iş kapsamında devam eden çalışmalarda Karamürsel ilçesi Pazarköy Mahallesi’nde ise 977 metre yeni içme suyu hattı ve 1181 metre yeni kanalizasyon hattı imalatı gerçekleştiriliyor. Bölgelere sağlıklı içme suyu temini için çeşitli çaplarda uzun ömürlü duktil font borular kullanılırken kanalizasyon altyapıları için ise 300 mm çaplarında beton borular kullanılıyor.

KENTSEL YAŞAM KALİTESİ YÜKSELİYOR

İSU Genel Müdürlüğü, Ulaşlı ve Pazarköy Mahalleleri’nin günden güne değerlenen bölgelerinde gerçekleştirdiği altyapı çalışmalarıyla kentsel yaşam kalitesinin yükselmesine katkı sağlıyor. Bölgeler, cazibe merkezi haline dönüşüyor. İSU, kesintisiz hizmette kalıcı çözümler üretmek için kent genelinde çalışmaya devam ediyor.

# yeni, talep

23 Oca 2024 - 11:52 - Gündem

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