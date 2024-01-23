Kararsız sürücü bariyere çarptı: O anlar kamerada

Kaza, Fatih Mahallesi D-100 kara yolu geçişi 95 Evler Sapağı İstanbul istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün yol ayrımında ne tarafa gideceği konusunda karasız kaldığı hafifi ticari araç kontrolden çıkarak bariyere çarptı. Kazayı gören diğer sürücüler araçlarını durdurup yardıma gitti. Sürücü şans eseri kazayı yara almadan atlattı. İhbarda bulunulması üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi.
Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntüde, D-100 kara yolunda seyir halindeki hafifi ticari aracın aniden yan yola girmek istediği esnada yol ayrımındaki bariyere çarptığı görülüyor.
Kaza, Fatih Mahallesi D-100 kara yolu geçişi 95 Evler Sapağı İstanbul istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün yol ayrımında ne tarafa gideceği konusunda karasız kaldığı hafifi ticari araç kontrolden çıkarak bariyere çarptı. Kazayı gören diğer sürücüler araçlarını durdurup yardıma gitti. Sürücü şans eseri kazayı yara almadan atlattı. İhbarda bulunulması üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.