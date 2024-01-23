wsws.com’un yetkilisi ben değilim !

Bir türlü düzeltme yazımı yazamadım. Bir süre önce buradan World Socialist Web Site (wsws)’den haberler çeviriyorum. Bir ara buradan çevirdiğim bir habere WSWS Türkiye yetkilisi olarak yazdım. Türkçe editörleri buna içerlemiş ve bir düzeltme yazısı istedim. Devrimci ve sosyalist eylemci kardeşlerimin bu eylemi içimi biraz burdu, ama hak haktır. Adaletin olmadığı bir dünyada telif adaletini de sosyalistlerin savunması hoşuma gitmedi desem yalan olur. Ben yine de kalplerini kırdığım İlyas kardeşimden özür diliyorum. Kasıtlı bir niyet olmadığını bilmesi de beni mutlu etti açıkçası…
# türkiye
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.