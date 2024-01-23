wsws.com’un yetkilisi ben değilim !

Bir türlü düzeltme yazımı yazamadım. Bir süre önce buradan World Socialist Web Site (wsws)’den haberler çeviriyorum. Bir ara buradan çevirdiğim bir habere WSWS Türkiye yetkilisi olarak yazdım. Türkçe editörleri buna içerlemiş ve bir düzeltme yazısı istedim. Devrimci ve sosyalist eylemci kardeşlerimin bu eylemi içimi biraz burdu, ama hak haktır. Adaletin olmadığı bir dünyada telif adaletini de sosyalistlerin savunması hoşuma gitmedi desem yalan olur. Ben yine de kalplerini kırdığım İlyas kardeşimden özür diliyorum. Kasıtlı bir niyet olmadığını bilmesi de beni mutlu etti açıkçası…