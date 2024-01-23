KOÜ’lü akademisyenler Covid-19 tedavisinde kullanılacak cihaz ürettiler

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji ABD Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Emre Karadeniz ile Teknoloji Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Öğr. Üyesi Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Mutlu ve Dr. Umut Mayetin tarafından geliştirilen Interplevral Basınç Ayar Cihazı, adeta bir devrim niteliğinde özelliklere sahip.

Covid-19 tedavisinde, kas iskelet sistemi hastalığına bağlı solunum yetersizliğinde ve pnömoni (zatürre) tedavisinde kullanılacak Interplevral Basınç Ayar Cihazı aynı zamanda vücut içerisinde kalp masajı yapma yeteneğine de sahip bulunuyor.

Geliştirdikleri cihazı Rektör Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk’e sunan akademisyenler, Interplevral Basınç Ayar Cihazı’nın çalışma prensibi ve sağladığı faydalar ile ilgili bir sunum gerçekleştirdiler. Cihazın, özellikle solunum yolları hastalıklarında önemli bir fayda sağlayacağını vurgulayan Rektör Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji ABD Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Emre Karadeniz ile Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Öğr. Üyesi Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Mutlu ve Dr. Umut Mayetin’e teşekkür etti.

Bu tür buluşların Kocaeli Üniversitesi’ni her daim ileri taşıyacağını belirten Rektör Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, Aday Araştırma Üniversitesi olan Kocaeli Üniversitesi’nin, akademisyenlerin geliştirdikleri projeler sayesinde Araştırma Üniversitesi olacağına inandığını ifade etti.