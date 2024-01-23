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Kocaeli’deki dev liman firması çok sayıda personel alacak!

İŞKUR Kocaeli'de eleman arayan firmaların listesini yayınladı. Yayınlayan listeye göre Kirazlıyalı Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir liman firması bünyesinde istihdam etmek üzere çok sayıda personel alacak.

Aygün Baş
Aygün Baş Tüm Haberleri
Kocaeli’deki dev liman firması çok sayıda personel alacak! mask

İŞKUR Kocaeli'de eleman arayan firmaların listesini yayınladı. Yayınlayan listeye göre Kirazlıyalı Mahallesi’nde faaliyet gösteren Kocaeli’nin büyük liman firmalarından olan EVYAP Port bünyesinde istihdam etmek üzere cinsiyet fark etmeksizin en az ilkokul mezunu olması şartıyla 10 terminal çekici operatörü alacak. İlana başvurmak isteyen vatandaşlar başvurularını İŞKUR üzerinden yapabilecek. 
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23 Oca 2024 - 13:56 - Gündem

Muhabir  Aygün Baş

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