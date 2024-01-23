Kocaeli’deki dev liman firması çok sayıda personel alacak!

İŞKUR Kocaeli'de eleman arayan firmaların listesini yayınladı. Yayınlayan listeye göre Kirazlıyalı Mahallesi’nde faaliyet gösteren Kocaeli’nin büyük liman firmalarından olan EVYAP Port bünyesinde istihdam etmek üzere cinsiyet fark etmeksizin en az ilkokul mezunu olması şartıyla 10 terminal çekici operatörü alacak. İlana başvurmak isteyen vatandaşlar başvurularını İŞKUR üzerinden yapabilecek.