Kocaeli'de kaç Suriyeli var?

Türkiye'de geçici koruma altında bulunan Suriyeli sayısı Kasım ayında 3 milyon 237 bin 585'ten 3 milyon 194 bin 185'e düştü. Suriyelilerin yaşadığı kentlerden biri olan Kocaeli'de geçici koruma altında bulunan Suriyeli sayısı arttı.

KOCAELİ'DE KAÇ SURİYELİ VAR?

İl Göç İfadesi Kasım ayı verilerine göre Kocaeli'de 52 bin 507 olan Suriyeli sayısı Göç İdaresi Başkanlığı’nın Aralık verilerine göre, 1 Ocak'ta 52 bin 602'ye yükseldi. 18 Ocak'ta yayınlanan verilere göre ise sayı 52 bin 683'e yükseldi Kocaeli’deki Suriyelilerin il nüfusuna oranı ise yüzde 2,47 oldu. Böylece 15 günde ayda Kocaeli'deki Suriyeli sayısı 81 arttı.

EN ÇOK SURİYELİ HANGİ İLDE?

Verilere göre il nüfusuna oranı en yüksek ll yüzde 33.88 ile Kilis oldu. Kilis'i yüzde 16 ile Antep, 14 ile Hatay, 12 ile Şanlıurfa takip etti.

EN AZ SURİYELİ HANGİ İLDE VAR?

İl nüfusuna göre en az Suriyeli bulunan il ise yüzde 0,2 ile Hakkari oldu. Hakkari'yi Erzincan, Kars gibi Doğu illeri takip ederken ülkenin batısında en az Suriyeli bulunan illerden birisi Suriyeli'leri yönelik ciddi politikalar uygulayan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın kenti Bolu oldu.

TANJU ÖZCAN NE YAPTI?

Suriyeli'lere yardımı kesen Özcan aynı zamanda iş yeri ruhsatı da vermedi. Birçok tepkiye sebep olan Suriyeli'lerden 10 kat suya 10 kat atık vergisine zam yaptığı biliniyor.