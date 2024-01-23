Kocaeli'de kaç Suriyeli var?

Türkiye'de geçici koruma altında bulunan Suriyeli sayısı Kasım ayında 3 milyon 237 bin 585'ten 3 milyon 194 bin 185'e düştü. Suriyelilerin yaşadığı kentlerden biri olan Kocaeli'de geçici koruma altında bulunan Suriyeli sayısı arttı.
KOCAELİ'DE KAÇ SURİYELİ VAR?
İl Göç İfadesi Kasım ayı verilerine göre Kocaeli'de 52 bin 507 olan Suriyeli sayısı Göç İdaresi Başkanlığı’nın Aralık verilerine göre, 1 Ocak'ta 52 bin 602'ye yükseldi. 18 Ocak'ta yayınlanan verilere göre ise sayı 52 bin 683'e yükseldi Kocaeli’deki Suriyelilerin il nüfusuna oranı ise yüzde 2,47 oldu. Böylece 15 günde ayda Kocaeli'deki Suriyeli sayısı 81 arttı.
EN ÇOK SURİYELİ HANGİ İLDE?
Verilere göre il nüfusuna oranı en yüksek ll yüzde 33.88 ile Kilis oldu. Kilis'i yüzde 16 ile Antep, 14 ile Hatay, 12 ile Şanlıurfa takip etti.
EN AZ SURİYELİ HANGİ İLDE VAR?
İl nüfusuna göre en az Suriyeli bulunan il ise yüzde 0,2 ile Hakkari oldu. Hakkari'yi Erzincan, Kars gibi Doğu illeri takip ederken ülkenin batısında en az Suriyeli bulunan illerden birisi Suriyeli'leri yönelik ciddi politikalar uygulayan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın kenti Bolu oldu.
TANJU ÖZCAN NE YAPTI?
Suriyeli'lere yardımı kesen Özcan aynı zamanda iş yeri ruhsatı da vermedi. Birçok tepkiye sebep olan Suriyeli'lerden 10 kat suya 10 kat atık vergisine zam yaptığı biliniyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(4 )
Emekli - muhtarlarda işin içinde olabilir mi.
kartepeli - KAYITSIZ 100 BİNİ EKLEYİN ADRES SORUYORSANIZ KARTEPE SANAYİ SİTESİ ARKA SOKAKLARDAKİ SÖZDE GERİ DÖNÜŞÜM BARAKALARI
Emekli Memur - Onlar Suriyeli degil türk hiç degil akp onları seçimde bana oy versin diye bu ülkeye ithal ettiler onlar akp.nin seçimde oy almak için getirdiği mülteciler .seçime katılan hilenin adı Suriyeli Türk vatandaşları diye kılıf koymuşlar.tek amaç Türklük bilincini zayıflatmak Türklüğü yok etmel.seçimi kazanmak.
Yeni Akp Li - Bunlardan doğan çocuklar TC vatandaşı olduğu için Suriye li sayılıyor mu, öyle ise bu sayı 150.000 & 200.000 yapmaz mı ? ayrıca gelenlerin de bazılarına TC vatandaşlığı verilmiş bunlarda 52 bin 507 ye dahil mi ?
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.