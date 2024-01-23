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İzmit Belediyesi yeni yıl dileklerini gerçekleştiriyor, vatandaşların yüzünde tebessüm oluşturuyor

Yılbaşı etkinlikleri kapsamında belediye önüne kurduğu ‘Yeni Yıldan Bir Dileğim Var’ standında vatandaşların dileklerini toplayan İzmit Belediyesi, dilekleri yerine getirerek vatandaşların yüzünde tebessüm oluşturuyor

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İzmit Belediyesi yeni yıl dileklerini gerçekleştiriyor, vatandaşların yüzünde tebessüm oluşturuyor mask
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İzmit Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü, belediye önüne kurduğu ‘ Yeni Yıldan Bir Dileğim Var’ adlı stant ile İzmitli vatandaşların yeni yıldan beklentilerini dilek kutusunda toplamıştı. Vatandaşların kalplerine dokunarak, onların yeni yıla umut ve heyecanla girmesini sağlayan İzmit Belediyesi, dilek kutusuna mesajlarını bırakan vatandaşların dilekleri bir bir gerçekleştirerek memnuniyet topluyor. 

MUTLULUK VE ŞAŞKINLIK BİR ARADA 

Bir hafta boyunca belediye önünde duran ve vatandaşların büyük ilgi gösterdiği dilek kutuları açılarak kendisine ulaşılabilen ve gerçekleştirilmesi mümkün olan dilekler tespit edildi.  Yapılan sürpriz ziyaretlerle vatandaşların yeni yıl dilekleri yerine getirildi. Yeni yıldan dileğini hiç beklemediği bir anda karşılarında gören vatandaşların şaşkınlığını ve mutluğunu gören İzmit Belediyesi yetkilileri bu duyguya ortak oldu.

BAŞKAN HÜRRİYET’E TEŞEKKÜR ETTİLER

Yeni yıl heyecanıyla belediye önündeki dilek kutularına attıkları dileklerinin hiç beklemedikleri anda gerçekleştiğini gören vatandaşalar şaşkınlıklarını gizleyemezken İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve ekibine teşekkürlerini ilettiler.

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23 Oca 2024 - 14:10 - Gündem

Muhabir  Haber Merkezi

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