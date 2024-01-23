Türkkan, metroya ayrılan bütçeyi meclise taşıdı: “500 yılda ancak tamamlanır”

İyi Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Kuzey Kocaeli Metrosu için ayrılan 2024 bütçesini eleştirdi. Konuyla ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’na soru önergesi veren Türkkan, 94 Milyar lira maliyeti bulunan projenin hayata geçirilmesi için 2024 yılında ayrılan 200 milyon liralık bütçeyi eleştirdi. Türkkan önergesinde; “Projenin birinci etabı 26,8 km ve 18 istasyondan oluşmaktadır. Buna göre 2028 yılında bitirilmesi gereken projenin maliyeti 94 Milyar Türk Lirası ( 3,1 Milyar USD )’dır. Ancak 2024 yılında proje için Bakanlığınız tarafından 200 Milyon Türk Lirası ayrılmıştır. Bu tutar projenin toplam bütçesinin neredeyse 500’de 1’ine denk gelmektedir. Kocaeli Kuzey Metro İnşası için ayrılan bu bütçe ile projenin başlaması ve zamanında bitirilmesi mümkün gözükmemektedir.” dedi.

Türkkan’ın önergesinde Bakanlığa yönelttiği sorular şu şekilde;

Körfez ve Kartepe arasında 2028 yılında hizmete girmesi planlanan projeyle ilgili olarak 2024 yılı için ayrılan 200 milyon liralık bütçe yeterli midir? Miktarın bu kadar düşük kalmasının nedeni nedir?

Proje bütçesinin büyüklüğü göz önüne alındığında Kocaeli Kuzey Metrosunun teknik olarak 2028 yılında bitirilmesi mümkün müdür? Mümkünse 2024 yılı için ayrılan bütçeyle projenin hangi kısımları hayata geçirilecektir?

2028 yılında hizmete girecek olan projenin maliyetiyle ilgili olarak Türkiye’de yaşanan yüksek enflasyon göz önüne alındığında bütçeyle ilgili olarak herhangi bir revizyona gidilecek midir?

Proje bedelini Dolar bazında dikkate aldığımızda 3.1 Milyar USD bütçe gerekmektedir. 2024 yılı için ayrılan miktarı düştüğümüzde dahi kalan bütçe 3,1 Milyar USD olarak olduğu yerde kalmaktadır. Bakanlığınız tarafından projenin tamamlanmasına adına kaynak eksikliğimi bulunmaktadır? Projenin tamamlanması için halen kalan 3,1 Milyar USD bütçe için kaynak sağlanabilecek midir?