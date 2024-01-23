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Samanlıkta yangın çıktı, mahalleli ve itfaiye seferber oldu

İzmit ilçesinde tek katlı evin yanında bulunan samanlıkta çıkan yangın, mahalleli ve itfaiye ekiplerinin iş birliğiyle söndürüldü. Yangın sebebiyle tevin dış cephesinde hasar oluştu

İhlas Haber Ajansı
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Samanlıkta yangın çıktı, mahalleli ve itfaiye seferber oldu mask
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Olay, Nebi Hoca Mahallesi Merkez Küme Evleri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, zemin katı ahır olarak kullanılan tek katlı betonarme evin yanında bulunan samanlıkta bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Büyüyen alevler kısa sürede saman balyalarının tamamına sirayet etti. Mahalleli bahçe sulama hortumlarıyla yangına müdahale ederken, 112 Acil Çağrı Merkezine de ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri ve mahallelinin iş birliğiyle yangın söndürüldü.
Yangın sebebiyle tek katlı evin samanlığa bakan dış cephesinde hasar oluştu. Öte yandan, yangında kimsenin yaralanmadığı öğrenildi.
# sağlık

23 Oca 2024 - 14:17 - Asayiş

Muhabir  İhlas Haber Ajansı

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