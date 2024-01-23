Samanlıkta yangın çıktı, mahalleli ve itfaiye seferber oldu

Olay, Nebi Hoca Mahallesi Merkez Küme Evleri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, zemin katı ahır olarak kullanılan tek katlı betonarme evin yanında bulunan samanlıkta bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Büyüyen alevler kısa sürede saman balyalarının tamamına sirayet etti. Mahalleli bahçe sulama hortumlarıyla yangına müdahale ederken, 112 Acil Çağrı Merkezine de ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri ve mahallelinin iş birliğiyle yangın söndürüldü.

Yangın sebebiyle tek katlı evin samanlığa bakan dış cephesinde hasar oluştu. Öte yandan, yangında kimsenin yaralanmadığı öğrenildi.