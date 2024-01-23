Arpacı kumrusu gibi düşünmek deyimi ne anlama geliyor?

Arpacı kumrusu gibi düşünmek deyimiyle asıl anlatmak istenen şey; Çok zor durumda kalıp bir konu üzerine derin derin düşünmek, ne yapacağını bilememek, çaresizlik içinde hissetmek anlamında kullanılan bir deyimdir.

Bir konu üzerinde düşünüp durmak anlamını taşır. Çaresizlik içinde ne yapacağını bilmeyen insanlar için kullanılan bir deyim olarak tanımlanmaktadır.

ARPACI KUMRUSU GİBİ DÜŞÜNMEK DEYİMİNİN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Çözemediğin ne var güzel kızım, oturmuş arpacı kumrusu gibi düşünüyorsun."