Arpacı kumrusu gibi düşünmek deyimi ne anlama geliyor?

Arpacı kumrusu gibi düşünmek deyimiyle asıl anlatmak istenen şey; Çok zor durumda kalıp bir konu üzerine derin derin düşünmek, ne yapacağını bilememek, çaresizlik içinde hissetmek anlamında kullanılan bir deyimdir.
Bir konu üzerinde düşünüp durmak anlamını taşır. Çaresizlik içinde ne yapacağını bilmeyen insanlar için kullanılan bir deyim olarak tanımlanmaktadır.
ARPACI KUMRUSU GİBİ DÜŞÜNMEK DEYİMİNİN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?
"Çözemediğin ne var güzel kızım, oturmuş arpacı kumrusu gibi düşünüyorsun."
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.