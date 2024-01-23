Özgür Özel’den emeklilere çağrı. 'Emeklilere sesleniyorum bu ücreti kabul etmeyin'

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel iktidarı ekonomi üzerinden ağır topa tuttu. Özgür Özel açıklamasında en çok emeklilere değindi.
En büyük zorluğu emeklilerin çektiğini söyleyen Özel, “ Türkiye İstatistik Kurumu, enflasyonu geçen sene için yüzde 64 olarak açıkladı. Türkiye İstatistik Kurumu, bakalım 1 yılda emeklinin çalışanın para ödediği örneğin dana eti, yüzde 143, tavuk eti yüzde 81, zeytinyağı yüzde 180, patlıcan yüzde 123 zamlanmış. Ve Türkiye İstatistik Kurumu hesap yapmış; enflasyon yüzde 64 demiş. Gerçek enflasyon yüzde 127.” İfadelerini kullandı.
"MİLLETİN DERDİ ZAM ZAM ZAM"
Daha sonra emeklilere seslenen Özel, “TÜİK’in hesaplarına göre, memur emeklisine yüzde 49 zam yapıldı. En düşük emekli maaşına da yüzde 33 zam yapıldı. Tüm emeklilere sesleniyorum; bu ücreti kabul etmeyin. Bu hafta grubumuzun ilk talebi, en düşük emekli maaşının 17 bin lira olmasıdır. Buradan Devlet Bahçeli’ye de Erdoğan’a da sesleniyoruz. Ağzınıza bir dolamışsınız; dem, dem, dem. Milletin derdi; zam, zam, zam.” dedi.
BAHÇELİ VE ERDOĞAN'A YÜKLENDİ
Devamında Erdoğan ve Bahçeli'ye de yüklenen Özel, "Çok gündem var. Milletin derdi, ne Tayyip Bey’in söyledikleri, ne Devlet Bey’in söyledikleri. Milletin derdi, yüksek fiyatlar ve enflasyon. Biz milletin derdiyle dertlenmeye devam edeceğiz." diye konuştu.
Devamında Özel şöyle dedi:
Recep Tayyip Erdoğan geçen hafta emekli maaşlarına zamdan sonra dedi ki 'Bunun bize getirdiği yük 200 milyar lira.' Ama 1 senede KKM'ye ödediği para 800 milyar lira.
Her ülke emeklisine milli gelirden pay öder, nüfus yaşlandıkça bu pay artar. Türkiye'de 3 sene önce emekliye milli paydan ödenen pay yüzde 7 idi, EYT gelmiş olmasına rağmen bu yıl yüzde 5 olmuş.
AKP'nin emekliyi yoksullaştırması tesadüfen değil, taammüden, bilerek isteyerek. Bu hafta Meclis'te yapacağımız tüm çalışmalarda gereken önergeleri vereceğiz. O çok milliyetçi milliyetçi emeklinin yüzü gülsün diye mi emekli sürünsün diye mi oy kullanacak?
Kaynak: yeniçağ
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Paşalı - BİZ BUNU KABUL ETMEDİKTE 17 BİN LİRA DA GEÇİNMEMİZE ASLA YETMEZ YOKSULLUK SINIRI 40 BİN SÜREÜNÜYORUZ .
Emekli Memur - Seyyanen 12 bin TL zam hakkımız .akp hakkımızı yemiştir zalimlikte zorbalıkla sınır tanımayan akp aynı zamanda yüzde 300 beklenen bütçe açıgı veriyor sanki çok iyi iş yapmiş gibi tekrar yönetime aday olacak kadar yüzsüzler..akp sana hhiç bir şart altında oy yok bunu kafana yaz oglum sana oy yok
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.