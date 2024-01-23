Emekli Sandığı'ndan aylık alanların zam farkı için tarih belli oldu

Emekli Sandığı'ndan (4/C) aylık alanlar için zam farkı tarihi belli oldu.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), alanların ocak ayı zam farkı ile harp ve vazife malullerinin ek ödemelerinin 26 Ocak'ta ödenmeye başlayacağını duyurdu.
Aylıklarını her ay alanlara, 1 aylık tutarında ödeme yapılacak.
Aylıklarını üçer aylıklar halinde alanlardan kasım-aralık-ocak döneminde aylık alanlara 1 aylık tutarında, aralık-ocak-şubat döneminde aylık alanlara 2 aylık tutarında, ocak-şubat-mart döneminde aylık alanlara 3 aylık tutarında aylık farkı verilecek.
2 milyon 481 bin 769 kişiye 19,3 milyar TL fark tutarı ödenecek.
HARP VE VAZİFE MALULLERİNE 1 MİLYARLIK EK ÖDEME
Harp ve vazife malullerinin ek ödemeleri de başlayacak.
Bu kapsamdaki 59 bin 33 kişiye toplam 992,9 milyon TL ödeme yapılacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Emekli Memur - Emekliye dilenci yada sokak köpegi gibi davranmaktan vazgeçin .emekli aç emekli geçinemiyor emekli sokaktaki köpek kadar et yiyemiyor bu emekli artık örgütleniyor akp oy rey yok onlar bize kötü davrandı.bu hesap sorulacak akp
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.