Emek Partisi'nin Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Arzu Erkan oldu

Emek Partisi (EMEP) 31 Mart yerel seçimleri için ilk aday açıklamasını Kocaeli'de gerçekleştirdi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Arzu Erkan yapılan tanıtımla kamuoyunu duyuruldu. EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan, 22 yıldır Kocaeli’nin AKP tarafından yönetildiğini hatırlatarak, "Kocaeli’ yi yağma, rant kentine dönüştürdüler. Burada işçi ve emekçilerin yarattığı değerler üzerinde tepinerek sermayeye peşkeş çektiler” dedi. EMEP'in adayı Arzu Erkan, "Bu kent emekçilerin elinden çalındı. Bu kenti yeniden emek kenti yapmak için, emek kenti Kocaeli için yola çıkıyoruz" diye konuştu.

"22 YILDIR KOCAELİ’Yİ YAĞMA VE RANT KENTİNE DÖNÜŞTÜRDÜLER"

Emek Partisi bugün gerçekleştirdiği etkinlikle Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayını tanıttı. İzmit Belediyesi Dernekler Yerleşkesinde yapılan etkinliğe EMEP İstanbul Milletvekili İskender Bayhan, EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan, parti üyelerinin yanı sıra sendikalar ve siyasi partilerin temsilcileri de katıldı.

Etkinlikte konuşan EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan, "Seçimlere giderken Cumhur İttifakı birliğini sağlamış ve parsel parsel paylaşımını sürdürüyor. Ama bu paylaşım halktan değil rant ve yağmadan yana bir bölüşüm. Geçen seçimde Millet İttifakının içindeki partilerin tamamı iktidarın değirmenine su taşıyan pozisyondalar, burjuva partileri bakımından şaşırtıcı bir durum değil. Geçmişte de sanki halkın çıkarını koruyormuş gibi davranmışlardı. Bizler biliyoruz ki işçilerin emekçilerin hakları için grevlerin, direnişlerin örgütlenmediği bir durumda kazanım elde etmemiz mümkün değil. Dünyanın en pahalı bileti ile 55 milyon dolara uzaya gidiyoruz diyorlar. Bunun propagandasını yaparak halka anlatmaya çalışıyorlar. Bir tarafta yerlilik ve millilik nutukları atarken bir tarafta da ABD’nin ve tekellerin teknolojisi ile uzaya insan gönderiyorsunuz. Hem emperyalistlerin araçlarıyla uzaya gideceksiniz, hem de emekçileri bu şekilde kandırarak sisteme bağlamanın aracı olarak kullanacaksınız" diye konuştu.

"KOCAELİ'NİN 37 MİLYAR DOLARLIK İHRACATINDAN EMEKÇİLER PAY ALIYOR MU?"

AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum’un "İstanbul’un trafik, deprem, kentsel dönüşüm sorunlarını çözeceğiz" sözlerini hatırlatan Seyit Aslan "İnsaf, 25 yıldır hiçbir sorunu çözmediniz. İstanbul’u rant alanına çevirdiniz. Kapitalistlerin, emperyalistlerin merkezi haline getirdiniz. İstanbul’u yaşanmaz hale getirdiniz ve şimdi böyle diyorsunuz. 22 yıldır Kocaeli'yi yönetenler de ulaşımdan deprem riskine kadar hiçbir soruna el atmadılar. Kocaeli’yi yağma, rant kentine dönüştürdüler. Burada işçi ve emekçilerin yarattığı değerler üzerinde tepinerek sermayeye peşkeş çektiler. Kocaeli’nin 2022-2023 verilerine göre 37 milyar dolarlık ihracatı var. Peki emekçiler bundan pay alıyor mu? Yoksulluktan kurtuluyorlar mı? İstedikleri konutta oturup, faturalarını ödeyebiliyorlar mı? Bunların hiçbirinin olmadığını ifade edebiliriz. Böyle bir emekçi işçi kentini yoksulların işçilerin yönetmesi gerekir” dedi.



Yerel seçimlere ilişkin tüm hazırlıklarının devam ettiğini ifade eden Seyit Aslan, Kocaeli’de ilk adaylarını açıklayacaklarını belirterek "Kocaeli'de hepinizin tanıdığı, uzun yıllardır bu kentte mücadele eden, bu kentte ezilenlerin, yoksulların, işçilerin, kadınların, gençlerin mücadelesinin yanında, nerede bir direniş, grev varsa orada olan, aynı zamanda partimizin merkez yöneticisi ve genel başkan yardımcılığı görevini sürdüren Arzu Erkan” diyerek Arzu Erkan’ı sahneye davet etti.

"KENTİN TOPRAĞINI, HAVASINI, SUYUNU YAĞMALADILAR"

Emek Partisi Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Arzu Erkan büyük bir sorumluluk aldıklarını belirterek "Hep birlikte bir arada mücadele ederek kazanacağız. Biliyorsunuz yönetenler Kocaeli’yi sanayi kenti olarak anarlar. Onların böyle bir kavramı ifade etmeleri aslında yerel yönetim anlayışlarını da ifade ediyor. Kenti ‘marka kent’ yapacağız diyerek, nasıl meta haline getirdiklerinin itirafı. Kocaeli’nin 14 sanayi bölgesiyle sermayeye nasıl peşkeş çekildiğini, toprakların nasıl yağmalandığını biliyoruz. Kocaeli’ye gelen herhangi biri kentin iki yanındaki demir çelik fabrikalarını, Hereke’nin tepelerine oyulmuş çimento fabrikalarını, 35 limanıyla bu kentin insanını denize nasıl da hasret bırakıldığını göreceklerdir. Bu kentin toprağını, havasını, suyunu yağmaladılar. Kâr için, rant için bu kenti sermaye lehine dönüştürdüler. İşte o nedenle onlar sanayi kenti diyor, biz emek kenti diyoruz. Bu kentte yaşayan yüzbinlerce gencin, kadının, işçinin emekçinin hak ve çıkarlarını önceleyen, emekçilerin yerel yönetimlerin her türlü karar alma, uygulama ve denetim aşamasında söz sahibi olması için yola çıkıyoruz. Bu kent emekçilerin elinden çalındı. Bu kenti yeniden emek kenti yapmak için, emek kenti Kocaeli için yola çıkıyoruz” diye konuştu.

"HER GELEN KENDİ DUKALIĞINI KURUYOR"

Erkan’ın ardından konuşan EMEP İstanbul Milletvekili İskender Bayhan ise AKP iktidarının ülkeyi nasıl yönetiyorsa parlamentoyu da aynı şekilde yönettiğini ifade etti. Bayhan sözlerine "14-28 Mayıs seçimlerinden önce olduğu gibi halka vaat edecek hiçbir şeyleri olmadığı için, emekçilerin ekonomik taleplerini, sorunlarını çözecek bir politika üretemeyince, geriye uzaya çıkmak ya da sınır ötesine operasyona gönderilen askerlerin yaşamı üzerinden halkı millilik ajitasyonuyla arkalarından sürüklemeye çalışıyorlar” diye devam etti.

Bayhan, Meclisin 20 Şubat’a kadar çalışacağını belirterek "Sonrasında burjuva partilerin temsilcilerinin kâr ve rant kavgası için araziye çıkacaklar. O zamana kadar Meclisten geçirmeye çalıştıkları düzenlemeler sarayın bu ülkeyi nasıl yönettiğinin somut bir göstergesi” dedi.



Meclise getirilecek olan torba yasalarda uzun yıllardır talep edilen 3600 gösterge, kadınlara emeklilik vaadi, yüz bin taşeron işçiye kadro gibi düzenlemelerin yer alacağını ifade eden Bayhan, "Vaat edilmiş şimdi tekrar gündeme getirilen ekonomik düzenlemeler bir de Meclisten durmadan tezkere çıkarıyor. Son olarak Akdeniz ve Körfez ülkelerde asker bulundurulması için tezkere çıkardılar. Bu bölgede nüfuz mücadelesi için Türkiye’nin askeri varlığının ve saldırgan bir siyaset sürdürmesinin önünü açacak yetkiler sanki az yetkisi varmış gibi Cumhurbaşkanına veriliyor. Bu bölgede yaşayan gençlerin, halkın daha çok ölümüne neden olacak tezkereler çıkarıyorlar" dedi.

Merkez Bankası başkanı ile ilgili iddiaları hatırlatan Bayhan "Ülkenin ekonomik, idari, politik, sivil ve askeri bütün orta ve yüksek bürokrasisi dukalık alanına dönüşmüş. Her gelen kendi dukalığını kuruyor. Saraydaki yönetim anlayışının yerel yönetimlerde kes kopyala yapıştır devam ediyor. O nedenle yerel yönetimlerde emeğin adaylarını desteklemek, emekten yana kentleri savunmak, değişimin temeline emeğin haklarını ve emekten yana politikaları koymak. Bu iktidarın yukardan aşağıya şekillenişine bir itiraz ve direniştir” dedi.

ARZU ERKAN KİMDİR?

1978 yılında Almanya'nın Duisburg kentinde dünyaya gelen Arzu Erkan, ilk ve ortaöğrenimi İstanbul Kartal'da, lise öğrenimini ise Gebze Anadolu Teknik Lisesi'nde tamamladı. Marmara Üniversitesi elektronik haberleşme bölümü mezunu olan Erkan, üniversite öğreniminin ardından Dudullu OSB'de kurulu Unifil Elektronik işyerinde sendikalaşma mücadelesine öncülük etmiş, Birleşik Metal-iş Sendikası işyeri sendika temsilciliği yapmıştır. Yirmi yılı aşkındır Kocaeli'de yaşayan Erkan, uzun yıllardır Evrensel Gazetesi muhabirliği yapmakta. 3 dönem Emek Partisi Kocaeli il başkanlığı görevini sürdüren Erkan, EMEP 10. Genel Kurulunda genel başkan yardımcılığı görevine getirildi. İzmit'te ikamet eden Erkan, evli ve bir çocuk annesidir.

Kaynak: EVRENSEL