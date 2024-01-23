Alikahya tramvayında rayların üretimi tamamlandı  

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Otogar ile Sekapark arasından başlayan, ardından Kuruçeşme’ye kadar uzanan Akçaray tramvay hattında şehrin doğu kısmına hizmet edecek ve Kocaeli Stadyumuna ulaşımı kolaylaştıracak Alikahya Stadyum Tramvay Hattında kullanılacak rayların fabrikada üretimi tamamlandı. Yüklenici firmanın şantiye kurulumu ve zemin sondajına devam ettiği projede tamamen yerli ve milli üretim olan rayların üretimi ise Kardemir’de yapıldı.

3,8 KM UZUNLUK 2 ETAP

Büyükşehir tarafından yapılan Alikahya Stadyum Tramvay Hattı ihalesinde yüklenici firma Sigma İnş. Turizm İşletmeleri Tic. A.Ş. ile Emreray Enerji İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş ortaklığıyla sözleşme imzalanmış ve yer teslimi yapılmıştı. Toplam uzunluğu 3,8 km olan proje iki etaptan oluşuyor. 1,4 km’ye kadar olan ilk etap için 330 takvim günü, 3,8 km’ye kadar olan 2. etap içinse 270 takvim günü belirlenmiş olup toplam süre 60 takvim günüdür. Proje kapsamında tramvay hat güzergahında enerji ihtiyacını karşılamak üzere 2 adet trafo binası, karayolu düzenleme ve altyapı imalatları yer alıyor.

6 YENİ İSTASYON

Yeni hat otogar depo alanından başlayacak ve en yakın noktadaki Bağımsızlık Caddesinde son bulacak. 3,8 kilometre uzunluğunda olacak hat 6 duraktan oluşacak. Hattın birinci durağı; Fener Sokak ile Sultan Murat Caddesinin kesiştiği noktada, ikinci durağı Fatma Seher Hanım Sokağın İbni Sina Sokak ile kesiştiği yerde, üçüncü durağı Sakıp Sabancı Caddesi üzerinde Fenerli Sokak ile kesiştiği yerde, dördüncü durak Sakıp Sabancı Caddesi üzerinde Nar Çiçeği Sokak ile kesiştiği yerde, beşinci durak Bağımsızlık Caddesi üzerinde Yunus Emre Sokak kesişiminde, altıncı durak Bağımsızlık Caddesinin sonunda olacak.

YERLİ VE MİLLİ ÜRETİM

Büyükşehir’in Alikahya Stadyum Tramvay Hattı kapsamında ray imalatına da başlandı. Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı Raylı Sistem Yapım Şube Müdürlüğü teknik personellerinden oluşturulan bir heyet Kardemir (Karabük Demir Çelik San. Ve Tic. A.Ş.) fabrikasına söz konusu rayların muayene ve kabulleri için inceleme ziyaretinde bulundu. İmalatı devam eden raylar; EN 14811’e standardına uygun R260 kalitesinde 18m uzunluğunda ve 59R2 tipi oluklu ray olacak. Tamamen yerli ve milli imkanlarla üretimleri yapılan rayların ilgili standartlarca belirlenen testleri de başarıyla yapıldı.