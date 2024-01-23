Cılkı çıktı, lütfen durdurun bu saçmalığı… BUYURUN BANA GELEN X MESAJI: ŞÜHEDA

İsme bak:
Şüheda…
Şehit demek…
Hemşerimiz Arnavut Mehmet Akif Ersoy’un “Şüheda fışkıracak toprağı kazsan Şüheda” dizelerindeki Şüheda’yı rumuz yapan “Hanımefendi!”nin fotoğrafı ve paylaşımı…
Benim yerimde olsanız siz ne yapardınız?..
Tabii ki CİMER’e ilettim…
Siz de öyle yapın bence…
“Regl olmaktan daha kötü bir şey varsa o da regl olmadan önce geçirdiğin bir haftadır son 72 saattir yerlerde sürünerek üzgünlüğümü anlamlandırmaya çalışıyorum...”
İsveç’te Kur’an yakanı lanetliyorsunuz: Pekala buna ne diyeceksiniz?..
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.