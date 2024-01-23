23 Oca 2024 - 15:16- Gündem G:

Cılkı çıktı, lütfen durdurun bu saçmalığı… BUYURUN BANA GELEN X MESAJI: ŞÜHEDA

Hakan Yağcıoğlu
Hakan Yağcıoğlu Tüm Haberleri
Cılkı çıktı, lütfen durdurun bu saçmalığı… BUYURUN BANA GELEN X MESAJI: ŞÜHEDA mask
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İsme bak:
Şüheda…
Şehit demek…
Hemşerimiz Arnavut Mehmet Akif Ersoy’un “Şüheda fışkıracak toprağı kazsan Şüheda” dizelerindeki Şüheda’yı rumuz yapan “Hanımefendi!”nin fotoğrafı ve paylaşımı…
Benim yerimde olsanız siz ne yapardınız?..
Tabii ki CİMER’e ilettim…
Siz de öyle yapın bence…


“Regl olmaktan daha kötü bir şey varsa o da regl olmadan önce geçirdiğin bir haftadır son 72 saattir yerlerde sürünerek üzgünlüğümü anlamlandırmaya çalışıyorum...”


İsveç’te Kur’an yakanı lanetliyorsunuz: Pekala buna ne diyeceksiniz?..

23 Oca 2024 - 15:16 - Gündem

Muhabir  Hakan Yağcıoğlu

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