Düğünümüz var dostlar !..

Kocaelispor camiasında yas ortak üzüntü, sevinç de ortak mutluluktur. Kentimizin efsane isimlerinden, adı Kocaelispor ile adı özdeşleşmiş İbrahim Alat (Amigo İbo) düğüne hazırlanıyor. Alat ailesine mutluluklar diliyorum. Alat servisimize gelerek nazikçe davetiyesini bıraktı. Şimdilerde whatsapp nezaketsizliği var, bu davranış ile İbo, bizim içimizi ısıttı. Örnek olsun !.. Ogiday Alat ve Buse Sevinç çifti ile Ayşe-İbrahim Serdal ve Hülya İbrahim Alat’a ömür boylu mutluluklar dilerim. Kocaelisporluların davet edildiği tören 27 Ocak Cumartesi günü Saat 13.00-17.00 arasında Kuruçeşme rom Olçok Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek.