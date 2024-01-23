Canbaz, Çenesuyuna gelen zamma tepki gösterdi!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ocak Ayı Meclis Toplantısının ikinci birleşimi bugün gerçekleştirildi. Mecliste 16 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Meclisi Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz yönetti.

BİR KERE DE SÖZ ALALIM

İkinci oturumu yapılan meclislerin 5 dakika da bitmesi ve maddelerin hızlı hızlı görüşülüp karara bağlanmasına Meclis Üyesi Fevzi Canbaz’dan tepki geldi. Canbaz, Büyükgöz’e “5 dakika da meclisi kapatıyorsun olmaz ki bir kere de biz söz alalım” diyerek Çenesuyu’na gelen zammı gündeme getirdi.

ZAM İNSAFSIZLIKTIR

Çenesuyu zammına ilişkin konuşan Canbaz “5 dakika da meclisi kapatıyorsun olmaz ki bir kere de biz söz alalım yahu. Malum işçiye memura emekliye zam verildi. zamlar belli, enflasyon belli. Geçen dönem önerge vermiştik benim Çenesuyu ile derdim. Kocaeli’nin markası olan Çenesuyu’nda yüzde 40 zam yaptılar sonra 20 indirdiler. Şimdi yüzde 50 zam geldi dolumlarda bu zulümdür. Milletin suyuna da bu kadar zam yapılmaz. Derince belediyesi yüzde 50 zam yapmış bu insafsızlıktır” dedi