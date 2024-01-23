Bomba iddia: Real Madrid Arda Güler'i gönderecek

İspanyol devi Real Madrid'in sezon başında Fenerbahçe'den transfer ettiği Arda Güler, yaşadığı üst üste sakatlıklar dolayısıyla Madrid ekibiyle uzun süre sahaya çıkamamıştı.

İLK KEZ ARANDINA'YA KARŞI OYNADI

Real Madrid formasını ilk kez sırtına geçiren Arda Güler, İspanya Kral Kupası 3. tur maçında Arandina'ya karşı oynamıştı.

Maça ilk 11 başlayan Arda 59 dakika sahada kalırken, gösterdiği performans alkış toplamıştı.

İkinci maçında ise İspanya Süper Kupa yarı finalinde Atletico Madrid'e karşı 112. dakikada oyuna giren Arda, 8 dakika sahada kalmıştı.

Henüz La Liga'da forma şansı bulamayan Arda Güler ile ilgili İspanyol basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.

SEZON SONUNA KADAR KİRALAMA PLANI

İspanyol basınından Sport, Real Madrid'in Arda Güler'i sezon sonuna kadar bir takıma kiralamayı planladığını öne sürdü.

Ancelotti'nin hamle oyuncusu olarak Arda Güler'den ziyade Brahim ve Joselu'yu kullandığı yazıldı.