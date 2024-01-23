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108 Halk otobüsü P plakaya dönüşecek

Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın Toplu Taşıma P plakaları ile ilgili teklifi görüşülerek meclisten geçti. Alanınan karara göre 108 halk otobüsü P plakaya dönüşebilecek.

Aygün Baş
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108 Halk otobüsü P plakaya dönüşecek mask
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ocak Ayı Meclis Toplantısının ikinci birleşimi bugün gerçekleştirildi. Mecliste 16 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Meclisi Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz yönetti.

Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın Toplu Taşıma P plakaları ile ilgili teklifi görüşülerek meclisten geçti. Körfez ile Kartepe arasında 33 kilometrelik güzergaha sahip olan Hat 41 K nedeniyle âtıl hale gelecek özel halk otobüslerine P plaka verilmesine karar verildi. Hat 41’in kılçık hatlarında çalışmayacak olan kişiler başvurularının ardından, P plaka alarak servisçilik yapacak. 108 P plaka verilmesi beklenirken başvuruların üzerinde olması durumunda çekilecek olan kura ile P plaka alacak olan kişiler belirlenecek.
# P plaka, halk otobüsü, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Meclis, karar, Kartepe

23 Oca 2024 - 15:41 - Gündem

Muhabir  Aygün Baş

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