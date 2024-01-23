108 Halk otobüsü P plakaya dönüşecek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ocak Ayı Meclis Toplantısının ikinci birleşimi bugün gerçekleştirildi. Mecliste 16 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Meclisi Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz yönetti.

Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın Toplu Taşıma P plakaları ile ilgili teklifi görüşülerek meclisten geçti. Körfez ile Kartepe arasında 33 kilometrelik güzergaha sahip olan Hat 41 K nedeniyle âtıl hale gelecek özel halk otobüslerine P plaka verilmesine karar verildi. Hat 41’in kılçık hatlarında çalışmayacak olan kişiler başvurularının ardından, P plaka alarak servisçilik yapacak. 108 P plaka verilmesi beklenirken başvuruların üzerinde olması durumunda çekilecek olan kura ile P plaka alacak olan kişiler belirlenecek.