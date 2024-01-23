Hülagü, Prof. Dr. Baki Komsuoğlu'nu andı

Kocaeli Üniversitesi eski Rektörü, AKP Kocaeli Milletvekili Sadettin Hülagü,Prof Dr. Baki Komsuoğlu'nu vefatının 16. yıldönümünde andı. Hülagü açıklamasında şu ifadeleri kullandı:"Kocaeli Üniversitemizin Kurucu Rektörlerinden hocamız ve ağabeyimiz Prof. Dr. Baki Komsuoğlu'nu 16. ölüm yıldönümünde sevgi, saygı ve rahmetle anıyorum. Prof. Dr. Baki Komsuoğlu, Türk tıp ve eğitim camiasına büyük katkılar sağlamış, depremde yıkılmayan, umut veren bir ışıktı."