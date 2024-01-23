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İzmit Belediyesi Çınar Ekibi Orhaniye’de

İzmit Belediyesi Çınar Ekibi, Orhaniye Köyü’ne gerçekleştirdiği ziyaretle Başkan Hürriyet’in selamını ileterek köy sakinlerinin taleplerini dinledi

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İzmit Belediyesi Çınar Ekibi Orhaniye’de mask
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İzmit Belediyesi Çınar Ekibi, yaz-kış, yağmur çamur demeden köyleri gezmeye ve vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. Gerçekleştirdiği ziyaretlerde gönüllere dokunan Çınar Ekibi, son olarak Orhaniye Köyü sakinlerinin kapısını çaldı. 

YÜZLERDE TEBESSÜM BIRAKIYORLAR

Orhaniye Köyü’nde çalınmadık kapı bırakmayan Çınar Ekibi vatandaşların talep ve önerilerini dinleyerek, takdim ettiği küçük hediyelerle yüzlerde tebessüm bırakmayı başardı. Orhaniye Köyü sakinleri de yaptıkları ziyaretten ötürü Çınar Ekibi ve Başkan Fatma Kaplan Hürriyet’e teşekkür etti.
# talep, Fatma Kaplan Hürriyet

23 Oca 2024 - 16:39 - Gündem

Muhabir  Haber Merkezi

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