İzmit Belediyesi Çınar Ekibi Orhaniye’de

İzmit Belediyesi Çınar Ekibi, yaz-kış, yağmur çamur demeden köyleri gezmeye ve vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. Gerçekleştirdiği ziyaretlerde gönüllere dokunan Çınar Ekibi, son olarak Orhaniye Köyü sakinlerinin kapısını çaldı.
YÜZLERDE TEBESSÜM BIRAKIYORLAR
Orhaniye Köyü’nde çalınmadık kapı bırakmayan Çınar Ekibi vatandaşların talep ve önerilerini dinleyerek, takdim ettiği küçük hediyelerle yüzlerde tebessüm bırakmayı başardı. Orhaniye Köyü sakinleri de yaptıkları ziyaretten ötürü Çınar Ekibi ve Başkan Fatma Kaplan Hürriyet’e teşekkür etti.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.