10 kişiyi bıçaklayan saldırgan: 'Çok sinirlenmiştim, pişmanım'

Esenyurt'ta dün meydana gelen olayda, sokak sokak gezen bir şüpheli önünü gelen kişilere bıçakla saldırmıştı. Biri Suriye uyruklu, biri kadın toplam 10 kişiyi bıçakla yaralayan saldırgan peşine düşen polis ekipleri tarafından yakalanmıştı.
Kimliği tespit edilerek gözaltına alınan Abdullah Ören, Cinayet Büro Amirliği'ne getirilerek sorgulandı. Şüphelinin daha önceden aralarında yaralamanın da bulunduğu 14 suç kaydı olduğu tespit edildi. Poliste verdiği ifadesinde suçunu itiraf eden şüphelinin ailesi tarafından istenmediği için bir yıldır sokaklarda yaşadığını söylediği öğrenildi.
"SOKAKLARDA YÜRÜRKEN ÖNÜME GEÇENE SALDIRDIM"
Olay günü daha önceden ailesiyle birlikte yaşadığı eski ev sahibinin evine gittiğini söyleyen Abdullah Ören, "Bana kapıyı açmadılar. Bunun üzerine eve taş attım. Çok sinirlenmiştim. Sokaklarda yürürken önüme gelene saldırdım. Tam olarak ne yaptığımı hatırlamıyorum. Şimdi yaptıklarıma çok pişmanım" dedi. Öte yandan şüphelinin 21 Ocak 2023 tarihinde Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne giderek olay çıkardığı ortaya çıktı. Olay sırasında bir doktorun odasının camlarını kırarak tahrip eden şüphelinin doktorun 'beyaz kod' vermesi üzerine polis tarafından gözaltına alındığı belirlendi. Şüphelinin mevcutlu olarak çıkarıldığı adliyeden adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı tespit edildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Kemal - onlarca insanın canını hice sayan, bu sadist, katil olma potansiyeli olan şahıs,, eğer ceza almayacaksa,,nerde adalet der o kadar insan,,,. bu bir sebepte olamaz,, cezasız da kalamaz,,, her bir kişiden 1 yıl yese katlana katlana 12-15 yıl ceza yemesi gerekir,,,
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.