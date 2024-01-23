23 Oca 2024 - 16:52- Asayiş G:

5 çocuk annesi kansere yenildi

Cihat Polat
Cihat Polat Tüm Haberleri
5 çocuk annesi kansere yenildi mask
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Körfez Hacıosman Mahallesi Tunahan Caddesi’nde ikamet eden Fatma Koç (58) kanser sebebi ile vefat etti. Emekli Ahmet Koç’un eşi 5 çocuk annesi Fatma Koç’un cenazesi Körfez Hayırsevenler Cami’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından İlimtepe Mezarlığı’nda toprağa verildi
# çocuk

23 Oca 2024 - 16:52 - Asayiş

Muhabir  Cihat Polat

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