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Sen Anlat İzmit Alikahya Atatürk Mahallesinde vatandaşı dinledi 

İzmit Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından düzenlenen Halk Günleri ‘Sen Anlat İzmit’ programı Alikahya Atatürk Mahallesi’nde devam etti

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Sen Anlat İzmit Alikahya Atatürk Mahallesinde vatandaşı dinledi  mask
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İzmit Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından organize edilen halk günleri ‘Sen Anlat İzmit’ programları Alikahya Atatürk Mahallesi’nde gerçekleştirildi.  Vatandaşların, talep ve önerilerini sunma imkânı bulduğu program sonunda İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Dilek Yalçın ve İzmit Belediyesi Meclis Üyesi Tuncay Aşkın, Alikahya Atatürk Mahallesi Muhtarı Özgür Sarıca’ya İZGİM’deki kadınların kendi elleri ile yaptığı cam işlemeli çınar ağacı takdim etti.

VATANDAŞA İKRAMLARDA BULUNULDU 

Vatandaşlar, İzmit Belediyesi personeline direkt olarak talep, öneri ve eleştirilerini dile getirdi. Personel ise vatandaşların taleplerini not aldı. Bu uygulamadan duydukları memnuniyeti ifade eden bölge sakinleri, Başkan Hürriyet ve ekibine teşekkür etti. İzmit Belediyesi ekipleri ayrıca vatandaşlara İzmit Belediyesi Aşevi’nde üretilen keklerden ikram etti. 
# Meclis, talep, ifade, personel

23 Oca 2024 - 17:00 - Gündem

Muhabir  Haber Merkezi

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