A.Okan Çağlar/Nurçin Çağlar

“Yıllık kontrolünüz için doktorunuza gittiğinizde ona “Doktor beni daha güçlü, daha akıllı, daha sağlıklı, hastalığa dirençli, yaşlanmaya dirençli, daha ince, güzel ciltli ve güçlü kemikli yapacak bir ilaç istiyorum.” var mı böyle bir şey deseniz bunun cevabı, (dünya mükemmel olsa)* “Evet var D vitamini.” olurdu. Beslenme yoluyla yeterince alınması zor olan bu vitamin güneşe maruz kalarak sentezlenebiliyor. Ancak artık yaşam genellikle kapalı mekanlarda geçtiğinden çoğu kişinin özellikle ileri yaşlardakilerin D vitamini düzeyleri düşük.” İlk paragrafta geçen “dünya mükemmel olsa” sözünü de “sistem hastalıklardan korumak üzere kurulmuş olsa” gibi algıladığımızı belirtmek istiyoruz. Son fotoğrafta da her D vitamini yazısında paylaştığımız gibi rahmetli Prof. Dr. Ahmet Aydın’ın idame doz önerisini bulacaksınız. İdame kelimesinin TDK’daki anlamı “sürdürme, devam etmesini sağlama” dır. Yani optimal bir D vitamini düzeyini sürdürebilmek için önerilmiş dozdur. Yükseltme dozu değil. SY canlı yayınlarını izleyecek olursanız SY doktorlarının D vitamini düzeyini ampul şeklinde yüksek doz D3 ile yükseltmek yerine günlük doz D3K2 ile yükseltmeyi tercih ettiklerini göreceksiniz. Gelelim optimal / ideal D vitamini düzeyi ne olmalı konusuna. Bugün 10 doktora “Optimal D Vitamini düzeyi kaç olmalı?” diye soru soracak olsanız 10 değişik cevap alabilirsiniz. Kimisi D Vitamini ölçtürmeye bile gerek yok derken, kimisi 20 yi bile yeterli bulmaktadır. Kimisi 50-70 aralığını önerirken, kimisi 70-100 aralığını, kimisi de 100 ve üstünü önermektedir. Biz ~10 yıldır D Vitamini düzeyimizi 100 ve üzerinde tutanlardanız. Tabii ki yanında K2 Vitamini de alarak. Bkz: @a.okancaglar

Aşağıdaki yazıyı Nurçin Çağlar Easy Health Options’tan sizler için çevirdi.

“D VİTAMİNİNİN ARAŞTIRMALARLA DESTEKLENMİŞ 8 YARARI”

1- D VİTAMİNİ KAN ŞEKERİ VE İNSÜLİN DÜZEYİNİN KONTROLÜNDE YARDIMCIDIR.

Fazla kilolu ve diyabet riski yüksek çocuklarda D vitamininin kan şekeri kontrolünde reçeteli ilaçlar kadar etkili olduğu görülmüş. Missouri Üniversitesi araştırmacılarından beslenme ve egzersiz fizyolojisi profesörü Catherine Peterson sadece D vitamini alımını artırarak, beslenme ve egzersiz düzeyinde değişiklik olmadan bile insülin düzeylerinin düştüğünü gördüklerini söylüyor. Obez hastalarda diyabet kontrolünde D vitamini takviyelerinin mutlaka kullanılması gerektiğini de ekliyor.

2- D VİTAMİNİ SIRT AĞRILARINI AZALTIYOR.

Sırt ağrıları evrensel salgın haline geldi.

Minnesota Üniversitesi'nde yapılan çalışmalar sırt ağrısından muzdarip kişilerin D vitamini düzeylerinin çok düşük olduğunu gösteriyor. D vitamini eksikliği özellikle bel ağrısına yol açabiliyor.

3- D VITAMINI DIŞLERI ÇÜRÜKLERDEN KORUYOR.

Washington Üniversitesi'nde yapılan araştırma D vitamininin diş çürüklerini % 50 oranında azalttığını gösteriyor. Boston Universitesi Tıp Merkezi profesörlerinden Michael Hollick de bu bulguların D vitamininin diş sağlığı açısından önemini doğruladığını söylüyor ve D vitamini düşük çocukların dişlerinin geç çıktığını ve kolaylıkla çürüdüğünü belirtiyor.

4- D VİTAMİNİ YOĞUN BAKIM HASTALARINA VERİLİYOR.

Güney Kore'deki araştırmacılar nörolojik ameliyat geçiren hastaların enfeksiyondan korunmalarında D vitamininin etkili olcuğunu bulmuşlar. Özellikle nörolojik yoğun bakım hastalarında D vitamini düzeyinin çok önemli olduğuna işaret ediyorlar.

5- D VİTAMİNİ DAHA FAZLA ENERJİ VERİYOR.

Crohn hastalığı kas zayıflığı ve yorgunluğa yol açabiliyor. İrlanda Dublin Trinity College araştırmacıları enerjiyi geri kazandıran, ayağa kaldıran ve yaşama tutunmayı sağlayan vitaminin D vitamini olduğunu bulmuşlar. Onların çalışması günde 2000 IU D vitamini verilen Crohn hastalarının yaşam kalitelerinin yükseldiği, hastalığın yol açtığı pek çok belirtinin rahatladığı ve zihinsel enerjilerinin arttığını gösteriyor.

6- D VİTAMİNİ FİBROİD RİSKİNİ AZALTIYOR.

Fibroidler myom olarak da adlandırılan kanserli olmayan rahim tümörleridir. Menopoz öncesi kadınlarda genelde ağrı ve kanamaya yol açar ve ABD'de histerektominin (rahmin ameliyatla alınması) başta gelen nedenidir. George Washington Üniversitesi'nde yapılan bir çalışma D vitamini düzeyi yeterli olan kadınlarda yetersiz olanlara göre fibroid görülme olasılığının % 32 daha düşük olduğunu gösteriyor. Bu çalışmada günde bir saatten uzun açık havada geçirenlerin fibroid riskinin % 40 daha düşük olduğu görülmüş.

7- D VİTAMİNİ YOKSUNLUĞU BEYNİN DAHA HIZLI YAŞLANMASINA YOL AÇIYOR.

D vitamini yoksunluğu Alzheimer riskini tırmandırıyor ve düşünme yeteneği azalıyor. Fransa'da yapılan bir çalışma çok az D vitamini alımının Alzheimer riskinin yükselmesiyle bağlantılı olduğunu gösteriyor.

Mineapolis'de yapılan bir çalışma ise D vitamini düzeyi çok düşük (10 ng/ml'den düşük) ileri yaşlardaki kadınların zihinsel yeteneklerinin bozulmuş olduğunu gösteriyor.

8- D VİTAMİNİ KANSER RİSKİNİ YARI YARIYA DÜŞÜRÜYOR.

İskoçya'daki araştırmacılar kolon kanseri olanlarda (kalın bağırsak kanseri) D vitamininin ölüm riskini % 50 düşürdüğünü bulmuşlar. D vitamininden en büyük yararı 2. evre kanser olanlar sağlamış. Bu çalışma D Vitamini en yüksek olan hastaların % 75'inin 5 yıldan sonra hayatta olduklarını gösteriyor. En düşük olanların ise ancak % 30'unun bu kadar yaşayabildiği görülmüş.

Özet çeviri: Nurçin Çağlar

Kaynak: https://easyhealthoptions.com/8-things-didnt-know-vitamin-d/