Oscar'da Oppenheimer rüzgarı: 13 dalda aday

Da’Vine Joy Randolph performansıyla Altın Küre ve Eleştirmenlerin Tercihi ödüllerine de aday gösterilmişti.

Poor Things, Holdovers ve Killers of the Flower Moon filmlerinin de pek çok kategoride aday gösterilmesi bekleniyor.

HANGİ FİLMLER YARIŞIYOR?

2024 Oscar Ödülleri’ne aday gösterilen filmler bugün TSİ 16.30’dan itibaren açıklanmaya başlandı. Geçen yıl gişelere damga vuran Oppenheimer, En İyi Yönetmen dahil 13 dalda aday gösterildi.

Şimdiye kadar açıklanan adaylar şu şekilde:

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU:

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU:

EN İYİ YÖNETMEN:

EN İYİ ÖZGÜN ŞARKI:

EN İYİ KOSTÜM TASARIMI:

EN İYİ UYARLAMA SENARYO:

EN İYİ ÖZGÜN SENARYO:

EN İYİ KISA ANİMASYON:

En fazla kategoride aday gösterilen filmin, Emily Blunt ve Cillian Murphy’nin rol aldığı Oppenheimer olması bekleniyor

Bu yıl Oppenheimer, Barbie, Poor Things, Killers of the Flower Moon ve The Holdovers’ın aday gösterileceği tahmin ediliyor.