Şirin: “Her kademede hizmet etmeye hazırım”

31 Mart’ta yapılacak olan yerel seçimler öncesi siyasi partilerin aday belirleme süreci tüm hızıyla devam ediyor. Genel seçimlerin ardından oldukça sancılı dönemler geçiren İYİ Parti ise CHP ile ittifak kapılarını kapatmış ve kendi adayları ile yola devam edeceklerini açıklamıştı. Kocaeli’de de ilçelerde aday belirleme sürecinin işlediği İYİ Parti’de 8 ilçe belediye başkan adayının ismi duyuruldu.

BİRKAÇ HAFTADIR DAHA GÜÇLÜ DUYUYORUM

2019 seçimlerinde merkez ilçe olan İzmit’te aday çıkarmayan ve CHP’nin adayını destekleyen İYİ Parti, İzmit için kolları sıvadı. Genel seçimlerde milletvekili adayı olan İYİ Partili Kamil Şirin’in ismi şu sıralar İzmit Belediye Başkan adaylığı için geçiyordu. Şirin, yaklaşık 6 aydır bu konu hakkında görüşmelerin sürdüğünü belirterek “Bende birkaç haftadır daha güçlü duyuyorum şu aşamada bir şey yok ama ben iyi partiliyim teşkilatlarım genel başkanım bunlarım fikirleri önemli onların değerlendirmeleri önemli ben partimizi kimi aday gösterirse desteklerim.

MAREŞAL ROZETİ TAKMA İSTEĞİM OLMADI

Beş altı aydır sürekli görüşmelerimiz oluyor aslında ama biz seçimsen çıktık o seçimde sadece benim kişisel yorgunluğum değil ülkenin de morali bozuldu bu da bir gerçek . Biz ileriye bakalım İzmit’in daha ileriye gidebilmesi için bize bir katkı fırsatı verilirse bunu itmeyiz mareşal rozeti takma isteğim olmadı her kademede hizmet etmeye hazırım ama şu an öyle bir durum yok” ifadelerini kullandı.