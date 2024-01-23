İzmit Belediyesi ile çocuklar yarıyıl tatilinde yüzme öğreniyor 

Spor ve sporcu dostu İzmit Belediyesi, yarıyıl tatiline giren çocukları yüzme sporu ile buluşturuyor. Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi ile 7-14 yaş arasındaki çocuklar İzmit Belediyesi Kapalı Yüzme Havuzunda uzman antrenörler eşliğinde derslere başladı.

HAFTANIN 4 GÜNÜ DEVAM EDECEK

Eğitimler Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri 13.00 – 17.00 saatleri arasında 4 grup şeklinde devam edecek. 6 antrenör ve 1 cankurtaran eşliğinde gerçekleşen derslerde çocuklar temel yüzme eğitimi alacak. Ayrıca İzmit Belediyespor yüzme takımına seçilip, kulüp bünyesinde lisanslı sporcu olarak müsabakalara katılabilme şansı yakalayacak.