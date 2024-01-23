İzmit Belediyesi ile çocuklar yarıyıl tatilinde yüzme öğreniyor 

Spor ve sporcu dostu İzmit Belediyesi, yarıyıl tatiline giren çocukları yüzme sporu ile buluşturuyor. Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi ile 7-14 yaş arasındaki çocuklar İzmit Belediyesi Kapalı Yüzme Havuzunda uzman antrenörler eşliğinde derslere başladı.
HAFTANIN 4 GÜNÜ DEVAM EDECEK
Eğitimler Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri 13.00 – 17.00 saatleri arasında 4 grup şeklinde devam edecek. 6 antrenör ve 1 cankurtaran eşliğinde gerçekleşen derslerde çocuklar temel yüzme eğitimi alacak. Ayrıca İzmit Belediyespor yüzme takımına seçilip, kulüp bünyesinde lisanslı sporcu olarak müsabakalara katılabilme şansı yakalayacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.