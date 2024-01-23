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Sertif Gökçe, Kırım Türkleri ile bir arada

Derince’yi ortak akılla yöneteceğini ifade eden CHP Derince Belediye Başkan adayı Sertif Gökçe, Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Kocaeli Şubesi'ni ziyaret etti. Başkan adayı Gökçe, Derince’nin kuruluşunda büyük önem sahibi Kırım Türklerine teşekkür etti

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Sertif Gökçe, Kırım Türkleri ile bir arada mask
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Cumhuriyet Halk Partisi’nin ( CHP) Derince Belediye Başkan adayı Sertif Gökçe, Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ve dernek ziyaretlerine devam ediyor. Derince’de dernek ziyaretlerine devam eden Başkan adayı Gökçe’nin bir sonraki durağı Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Kocaeli Şubesi oldu.

ORTAK AKILLA YÖNETECEĞİZ”

Gerçekleştirdiği ziyaret hakkında Gökçe, “İlçe Kadın Kolları Başkanımız ve ilçe yöneticilerimizle, Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Kocaeli Şubesi'ni ziyaret ederek, Derince’nin kuruluşunda önemli payı olan Kırım Türkleriyle bir araya geldik. Derince’mizi, ilçemizde bulunan STK ve derneklerle birlikte ortak akılla yöneteceğiz. Misafirperverlikleri için Dernek Başkanı Şengül Talgır ve yönetimine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
# sertif gökçe, chp, oldu, Kadın, cumhuriyet

23 Oca 2024 - 18:50 - Siyaset

Muhabir  Haber Merkezi

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