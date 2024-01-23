Alper Gezeravcı fotoğraf paylaştı: Uzaydan hepinize selamlar

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı, uzaya çıkmasının ardından kapsüllerinin kenetlenme limanına eriştikten kısa bir süre sonra fotoğraf çekildi.

"TÜM GAYRETİMİZLE ÇALIŞIYORUZ"

Sosyal medya hesabından fotoğrafı paylaşan Gezeravcı şunları söyledi:

* "Kapsülümüz kenetlenme limanına eriştikten kısa bir süre sonra yüzümüzdeki mutluluk astronot arkadaşlarımızın kameralarına bu şekilde yansımış.

* Uluslararası Uzay İstasyonu, farklı ülkelerden astronotları bir araya getirerek küçük bir dünya oluştururken evrene ışık tutmak için gerçekleştirilen birçok deneye de ev sahipliği yapıyor.

* Biz de bu deneyimi bizzat yaşayarak ülkemizi uzay araştırmaları alanında hak ettiği seviyeye getirmek için tüm gayretimizle çalışıyoruz. Uzaydan hepinize, en içten sevgi ve selamlarımla."

TÜRKİYE UZAY AJANSI DA FOTOĞRAFLAR PAYLAŞTI

Türkiye Uzay Ajansı'nın sosyal medya X hesabında da Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan fotoğraflar paylaşıldı. Ajansın mesajında "Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ve Ax3 mürettebatının Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan ilk görüntüleri geldi. International Space Station’da görev yapan 7 kişilik mevcut mürettebatla beraber 11 kişiden oluşan ekip 2 hafta boyunca bilimsel araştırmalar için hep birlikte çalışacak. Uzay alanında önemli iş birlikleri süregelirken geleceğimize de ilham kaynağı olmaya devam ediyoruz" ifadeleri yer aldı.