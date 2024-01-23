Fatih Erbakan duyurdu! Yeniden Refah'ta hareketlilik: Şeyh Sait'in torunu başkan adayı oldu

Mart ayındaki yerel seçimler için partiler teker teker aday çıkarırken bazı illerde sürpriz isimler de yer aldı. Daha önce Cumhurbaşkanı danışmanı olarak da görev yapan Mehmet Kasım Gülpınar'ın Şanlıurfa adayı olarak açıklayan Yeniden Refah Partisi (YRP) bir adayıyla daha gündem oldu.

ELAZIĞ'DA SÜRPRİZ İSİM

Geçmiş dönemlerde AP, CHP ve DYP'de siyaset yapan Şeyh Sait'in torunu Ali Rıza Septioğlu'nun oğlu Faruk Septioğlu, Yeniden Refah Elazığ Belediye Başkan adayı oldu. Kararı YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan sosyal medya hesabından duyurdu.

Erbakan paylaşımına, "Elazığ milletvekili Merhum Ali Rıza Septioğlu’nun oğlu, 23. ve 24. Dönem Elazığ Milletvekili Faruk Septioğlu partimize katılarak Elazığ Belediye Başkan Adayımız oldu. Kıymetli başkanımızı tebrik ediyor, hayırlı hizmetler diliyoruz" notunu düştü.

ŞANLIURFA'DA GÜRPINAR'I AÇIKLADI

Gün içinde, Cumhurbaşkanı danışmanlığı ve AK Parti MKYK üyeliği yapan Mehmet Kasım Gülpınar'ı Şanlıurfa adayı olarak açıklanmıştı.

Kaynak: cumhuriyet