Fatih Erbakan duyurdu! Yeniden Refah'ta hareketlilik: Şeyh Sait'in torunu başkan adayı oldu

Mart ayındaki yerel seçimler için partiler teker teker aday çıkarırken bazı illerde sürpriz isimler de yer aldı. Daha önce Cumhurbaşkanı danışmanı olarak da görev yapan Mehmet Kasım Gülpınar'ın Şanlıurfa adayı olarak açıklayan Yeniden Refah Partisi (YRP) bir adayıyla daha gündem oldu.
ELAZIĞ'DA SÜRPRİZ İSİM
Geçmiş dönemlerde AP, CHP ve DYP'de siyaset yapan Şeyh Sait'in torunu Ali Rıza Septioğlu'nun oğlu Faruk Septioğlu, Yeniden Refah Elazığ Belediye Başkan adayı oldu. Kararı YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan sosyal medya hesabından duyurdu.
Erbakan paylaşımına, "Elazığ milletvekili Merhum Ali Rıza Septioğlu’nun oğlu, 23. ve 24. Dönem Elazığ Milletvekili Faruk Septioğlu partimize katılarak Elazığ Belediye Başkan Adayımız oldu. Kıymetli başkanımızı tebrik ediyor, hayırlı hizmetler diliyoruz" notunu düştü.
ŞANLIURFA'DA GÜRPINAR'I AÇIKLADI
Gün içinde, Cumhurbaşkanı danışmanlığı ve AK Parti MKYK üyeliği yapan Mehmet Kasım Gülpınar'ı Şanlıurfa adayı olarak açıklanmıştı.
Kaynak: cumhuriyet
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.