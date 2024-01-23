Katliam gibi kaza: 3 ölü, 2 yaralı

Şanlıurfa'da Mehmet Sümer idaresindeki 47 ACU 204 plakalı otomobil Şanlıurfa - Mardin kara yolunun 25'inci kilometresindeki Şenocak kavşağında Yusuf Çeçen yönetimindeki 47 AAH 185 plakalı TIR ile çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi.
3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Ekipler, otomobil sürücüsü Mehmet Sümer ile beraberindeki Muharrem Güzel ve Sefa Sabuncu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralanan Burhan Sümer ile Ahmet Uludağ, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
TIR sürücüsü ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Kaza nedeniyle kontrollü sağlanan trafik, araçların çekilmesinin ardından normale döndü.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.