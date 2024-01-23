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Katliam gibi kaza: 3 ölü, 2 yaralı

Şanlıurfa'da otomobil ile TIR'ın çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Anadolu Ajansı
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Katliam gibi kaza: 3 ölü, 2 yaralı mask

Şanlıurfa'da Mehmet Sümer idaresindeki 47 ACU 204 plakalı otomobil Şanlıurfa - Mardin kara yolunun 25'inci kilometresindeki Şenocak kavşağında Yusuf Çeçen yönetimindeki 47 AAH 185 plakalı TIR ile çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ekipler, otomobil sürücüsü Mehmet Sümer ile beraberindeki Muharrem Güzel ve Sefa Sabuncu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan Burhan Sümer ile Ahmet Uludağ, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

TIR sürücüsü ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaza nedeniyle kontrollü sağlanan trafik, araçların çekilmesinin ardından normale döndü.
# sağlık, trafik, kaldırıldı

23 Oca 2024 - 20:31 - Asayiş

Muhabir  Anadolu Ajansı

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