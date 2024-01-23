Kocaeli'deki o hastaneler yıkılıyor! AKP'li milletvekili duyurdu!

AKP Kocaeli Miletvekili Sadettin Hülagü, Derince Araştırma Hastanesi ve İzmit Seka Devlet Hastanesi'nin akıbetinin ne olacağını açıkladı. Kocaeli Şehir Hastanesi'nin hizmete girmesiyle arka planda kalan ve içi boşaltılan hastanelerin yıkılacağını duyurdu.Hülagü, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin yıkılarak yerine 400 yataklı hastane, Seka Devlet Hastanesi’nin yerine ise 250 yataklı hastane yapılacağını sosyal medya hesabından duyurdu. Hülagü'nün paylaşımı şu şekilde:

YERİNE DAHA BÜYÜK KAPASİTELİ HASTANELER YAPILACAK

“ Yeni sağlık yatırımlarımızla Kocaeli halkımızın hizmetindeyiz. Sağlık Bakanlığınca yürütülmekte olan bölge tabanlı sağlık hizmetleri planlama çalışmaları kapsamında, Kocaeli ilimizde artan nüfus yoğunluğu ve hizmet binalarının ekonomik ömürlerini doldurması nedeniyle Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesinin ana yerleşkedeki eski binaları yerine 400 yataklı, İzmit Seka Devlet Hastanesinin mevcut yerleşkedeki eski binaları yerine ise 250 yataklı yeni hastane yapılması Sağlık Bakanlığınca uygun görülmüş olup, yatırım programına alınmıştır.Sağlıkta kalite ve erişilebilirlik bizim önceliğimiz. Kocaeli, yeni sağlık yatırımlarıyla sağlıkta örnek bir il olmaya hazırlanıyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde sağlıkta dönüşümü sürdürüyor ve sağlıklı bir Kocaeli için durmaksızın çalışıyoruz!”