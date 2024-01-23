23 Oca 2024 - 20:33- Gündem G:

Kocaeli'deki o hastaneler yıkılıyor! AKP'li milletvekili duyurdu!

Kocaeli Şehir Hastanesi'nin yapımıyla beraber içi boşaltılan ve hizmette eksik kalan Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve İzmit Seka Devlet Hastanesi'nin akıbeti belli oldu.

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Kocaeli'deki o hastaneler yıkılıyor! AKP'li milletvekili duyurdu! mask
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AKP Kocaeli Miletvekili Sadettin Hülagü, Derince Araştırma Hastanesi ve İzmit Seka Devlet Hastanesi'nin akıbetinin ne olacağını açıkladı. Kocaeli Şehir Hastanesi'nin hizmete girmesiyle arka planda kalan ve içi boşaltılan hastanelerin yıkılacağını duyurdu.Hülagü, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin yıkılarak yerine 400 yataklı hastane, Seka Devlet Hastanesi’nin yerine ise 250 yataklı hastane yapılacağını sosyal medya hesabından duyurdu. Hülagü'nün paylaşımı şu şekilde:

YERİNE DAHA BÜYÜK KAPASİTELİ HASTANELER YAPILACAK

Yeni sağlık yatırımlarımızla Kocaeli halkımızın hizmetindeyiz. Sağlık Bakanlığınca yürütülmekte olan bölge tabanlı sağlık hizmetleri planlama çalışmaları kapsamında, Kocaeli ilimizde artan nüfus yoğunluğu ve  hizmet binalarının ekonomik ömürlerini doldurması nedeniyle Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesinin ana yerleşkedeki eski binaları yerine 400 yataklı, İzmit Seka Devlet Hastanesinin mevcut yerleşkedeki eski binaları yerine ise 250 yataklı yeni hastane yapılması Sağlık Bakanlığınca uygun görülmüş olup, yatırım programına alınmıştır.Sağlıkta kalite ve erişilebilirlik bizim önceliğimiz. Kocaeli, yeni sağlık yatırımlarıyla sağlıkta örnek bir il olmaya hazırlanıyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde sağlıkta dönüşümü sürdürüyor ve sağlıklı bir Kocaeli için durmaksızın çalışıyoruz!”

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23 Oca 2024 - 20:33 - Gündem

Muhabir  Haber Merkezi

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Yorumlar

(11)
11

Korkuyorum. - Derince eğitim araştırma hastanesi bahçesinde yeni bir hastane için imkan var. Yıkılmadan yapılmasını düşünenler varmıdır? Bu hastane Kocaeli için çok önemli bir bölgede hizmet veriyor. Yaşayacağız göreceğiz

Yanıtla . 3Beğen . 0Beğenme 23 Ocak 22:46
10

Emekçi - 70 yıllık liseyi rant alani olmadigi için yıkmak yerine güçlendiriyor, sağlam hastaneleri rant alani oldugu için yıkmaktan utanmayan aç gözlüler

Yanıtla . 3Beğen . 1Beğenme 23 Ocak 22:26
09

Maksat Ne - Hay kafanıza SEKA Devlet Hastanesinin her bir taşı kadar kadar taşlar yağsın e mi! Bir kere de vatandaş lehine bir adım atın da görelim. Amacınız o kadar açık ki! O arsalar kimlere peşkeş çekilecek, kimler otel açacak, kimler neler yapacak göreceğiz. Nüfus planlamasının da bir usulü vardır. Millete 5 doğurtup, sonra da hastaları ölüme mahkum edip nüfus planlaması yapılmaz. Bunu bile bilmiyorsanız bilenlerinize danışın. En kıymetlileriniz o hastanelere muhtaç olursa anlayacaksınız inşallah.

Yanıtla . 4Beğen . 1Beğenme 23 Ocak 22:19
06

M.korkmaz - Ey halkım bu yerel seçimde kime oy vermeyeceğini iyi bil.

Yanıtla . 6Beğen . 0Beğenme 23 Ocak 22:03
05

İzmitli - Kırulu haatane yıkılırmı? Binalarda sıkıntı yok, varsadagüçlendirme yapılır, neyinpeşindesiniz açıkca, söyleyin

Yanıtla . 4Beğen . 0Beğenme 23 Ocak 22:01
04

Kullar Ali - önce yakın yerlere yenilerini yaparsınız sonra da var olan yerleri kupon arsalar şeklinde satarsınız..

Yanıtla . 6Beğen . 0Beğenme 23 Ocak 21:04
02

Cigdemakkavaklar - Yapın ya hastsneler doktor kayniyo 15 30 gün suruyo numara almak yapın halkta vergi çok yapın sonrada Araplara satarsiniz

Yanıtla . 9Beğen . 0Beğenme 23 Ocak 20:55
07

Emekli - @Cigdemakkavaklar 02 nolu yoruma cevabı: 15-20 gün mu?.bana Eco için 2 ay sonraya gün verdiler.

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 23 Ocak 22:13
01

Deniz - geçmişte bir türlü bitmeyen hastanelerden ders alınarak hepsi birden yıkılmaz umarım.....

Yanıtla . 9Beğen . 0Beğenme 23 Ocak 20:54
Diğer 9 Yorumu Göster

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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