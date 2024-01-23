Arda Turan'dan Kocaelispor açıklaması!

Kocaelispor, kendi sahasında Eyüpspor'u 2-1 mağlup etmişti. Maça ilişkin Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan'dan açıklama geldi. Turan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

TEBRİK EDİYORUM

"Öncelikle rakibimiz Kocaelispor'u tebrik ediyorum. Kaybettiğimiz için üzgünüz. Ama futbolun içinde böyle şeyler var. Oynadığımız oyundan, stratejimizden, oyuna hakim olmamızdan, oyuncularımın performansından gurur duyuyorum. Kolay şeyler değil. Kaybedince üzüldüğümüz ortada. Sabırlı olacağız. Hep beraber ayağa kalkacağız. Hiç kötü bir durumda değiliz. Yine topa sahip olduk, birçok pozisyon yakaladık. Hatta gol atmaya giderken gol yedik. O yüzden oyuncularımla gurur duyuyorum. Haftaya Tuzlaspor maçına bütün Eyüpspor taraftarını bekliyorum. Onlara en iyi Eyüpspor'u izlettirmek için sabırsızlanıyoruz. Hala ligin tepesinde ve lideriz. Bunu da sonuna kadar götüreceğiz. Şampiyonluk kolay bir şey değil. Acele etmeden, sabırla gideceğiz. Sabır, üzüntü, beraber olmak, söylem bunlar uygulamak gerçekten zor. Ama biz soyunma odasında birbirimize sarılıp bunları uygulayacağız. Hafta sonu tekrardan en iyi serilere başlayacağız."