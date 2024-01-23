Korkunç kazadan bir acı haber daha: 18 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti

Kaza, 5 Ocak günü sabah saatlerinde Kars'ın Sarıkamış ilçesi Mescitli köyü yakınlarında meydana geldi. Kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kayan A.E. yönetimindeki kamyona, arkadan gelen C.G.'nin kullandığı Turgut Reis firmasına ait yolcu otobüsü çarptı. Yaklaşık 2-3 dakika sonra, aynı şeritte ilerleyen Ömer Urağ (39) yönetimindeki Derince Belediyesi'ne ait otobüs, kazaya karışan otobüse arkadan çarptı. Belediyeye ait otobüste sıkışan şoför Ömer Urağ ile yolculardan Faruk Akbulak (55) hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı.
Kocaeli Sarıkamışlılar Derneği’nin organize ettiği, Kars’ın Sarıkamış ilçesinde düzenlenen ‘Sarıkamış Şehitlerini Anma’ etkinlikleri için Derince Belediyesi tarafından tahsis edilen otobüsün karıştığı kazada ağır yaralanan Lütfü Kılıç, 18 gündür tedavi gördüğü Kars Devlet Hastanesi'nde bugün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. 3 çocuk babası Kılıç’ın cenazesinin yarın memleketi olan Kocaeli’nin Derince ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.