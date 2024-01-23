Bakan Işıkhan duyurdu: Emeklinin ek zammı yükseltildi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, " Zam oranını yüzde 49,25’e yükseltiyoruz" dedi.
Işıkhan'ın paylaşımı şu şekilde:
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla 2024’ü Emekliler Yılı ilan etmiştik.Bu kapsamda emeklilerimize yönelik ekonomik, sosyal, kültürel çalışmaları ve müjdeleri bu yıl boyunca tek tek hayata geçireceğiz. Bir güzel haberi de paylaşmak istiyorum;SSK ve Bağ-Kur emeklilerimizin aylıklarının Ocak 2024 itibarıyla 6 aylık artış oranını %49,25’e yükseltiyoruz. Böylece bu yıl tüm emeklilerimizin aynı oranda artış almasını sağlıyoruz.Kıymetli emeklilerimize hayırlı olsun."
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(4 )
Poyraz - 10 000 Tl olan 10180 TL olmuş bu nasıl iş ya
Emekli Faruk - Memura berilen 12 bin TL seyyanen zam memur emekli maaşına yansıtılmaşıdır
Emekçi - Ah seçim sen nelere kadirsin. Ama çok sevinmeyin 1 Nisan şakasına hazır olun
Kullar Ali - Teşbihte hata olmaz ''kurbağanın ısıtılma'' durumu gibi..
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.