23 Oca 2024 - 21:41- Ekonomi G:

Bakan Işıkhan duyurdu: Emeklinin ek zammı yükseltildi

Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, SSK ve Bağ-kur emeklilerine yapılacak zam oranının ocak ayı itibarıyla yüzde 49,25'e çıkarıldığını bildirdi.

Bakan Işıkhan duyurdu: Emeklinin ek zammı yükseltildi mask

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, " Zam oranını yüzde 49,25’e yükseltiyoruz" dedi.

Işıkhan'ın paylaşımı şu şekilde:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla 2024’ü Emekliler Yılı ilan etmiştik.Bu kapsamda emeklilerimize yönelik ekonomik, sosyal, kültürel çalışmaları ve müjdeleri bu yıl boyunca tek tek hayata geçireceğiz. Bir güzel haberi de paylaşmak istiyorum;SSK ve Bağ-Kur emeklilerimizin aylıklarının Ocak 2024 itibarıyla 6 aylık artış oranını %49,25’e yükseltiyoruz. Böylece bu yıl tüm emeklilerimizin aynı oranda artış almasını sağlıyoruz.Kıymetli emeklilerimize hayırlı olsun."
# 2024, Zam, Emekli zammı, Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, SSK

23 Oca 2024 - 21:41 - Ekonomi

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Yorumlar

(4)
03

Emekli Faruk - Memura berilen 12 bin TL seyyanen zam memur emekli maaşına yansıtılmaşıdır

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 23 Ocak 22:47
02

Emekçi - Ah seçim sen nelere kadirsin. Ama çok sevinmeyin 1 Nisan şakasına hazır olun

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 23 Ocak 22:31
01

Kullar Ali - Teşbihte hata olmaz ''kurbağanın ısıtılma'' durumu gibi..

Yanıtla . 1Beğen . 1Beğenme 23 Ocak 22:09
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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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