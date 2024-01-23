SEDAŞ duyurdu! 6 ilçede elektrikler kesilecek!

|KOCAELİ
|KARTEPE
|ATAEVLER, ISTASYON, İSTASYON
|AKGÜN, AKGÜN SK., ATAÇ SK., AYDINLAR SK., BADEM SK., BAGIMSIZ, BAĞIMSIZ SK., BORAN SK., BOSTANLI, BOSTANLI SK., ÇAKMAK SK., KEMALPASA, NIZAM, NİZAM SK., ÖZEN, SARVAN SK., SEKBANLI SK., ŞEN SK., TOPÇU SK.
|24.01. 2024
|09:00
|17:00
|KOCAELİ
|KANDIRA
|AKDURAK, KIRKARMUT, SARIAHMETLER, SARICAALI, SARICAALİ, SINANLIBILALLI, SİNANLIBİLALLİ, TOPLUCA
|BESKES MEVKII, BEŞKEŞ MEVKİİ KÜME EVLER, BEYAZITLAR MEVKII, BEYAZITLAR MEVKİİ, BEYAZITLAR MEVKİİ KÜME EVLER, BILALLI MEVKII, BİLALLİ MEVKİİ KÜME EVLER, CABBARLAR MEVKII, CABBARLAR MEVKII KÜME EVLER, CABBARLAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÇILLER MEVKII KÜME EVLER, ÇİLLER MEVKİİ KÜME EVLER, ÇOBANALILER MEVKII, ÇOBANALİLER MEVKİİ KÜME EVLER, ÇUKUR MEVKII, ÇUKUR MEVKİİ KÜME EVLER, DOĞU CD., IZMIT KANDIRA YOLU, İZMİT KANDIRA YOLU SK, KARAKIRAZ MEVKII, KARAKİRAZ MEVKİİ KÜME EVLER, KASIMLAR MEVKII, KASIMLAR MEVKII KÜME EVLER, KASIMLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KEREMLER MEVKII, KEREMLER MEVKII KÜME EVLER, KEREMLER MEVKİİ KÜME EVLER, KIRKARMUT HATIPLAR MEVKII, KIRKARMUT HATIPLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KIRKARMUT MERKEZ MEVKII, KORUKLAR MEVKII, KORUKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KÖY SOKAĞI SK, MUHARREMLER MEVKII, MUHARREMLER MEVKİİ KÜME EVLER, RAMAZANPASALAR MEVKII, RAMAZANPAŞALAR MEVKİİ KÜME EVLER, SARIAHMETLER MERKEZ MEVKII, SARIAHMETLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SARICAALI MERKEZ MEVKII, SARICAALI MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, SARICAALİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SEPETÇİ KÖYÜ YOLU SK, TAHTACILAR MEVKII, TAHTACILAR MEVKİİ KÜME EVLER, TOPLUCA SOFULAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÜTÜK MEVKII, ÜTÜK MEVKİİ KÜME EVLER, YAGCILAR MEVKII, YAĞCILAR MEVKİİ KÜME EVLER, YAHYALAR MEVKII, YAHYALAR MEVKİİ KÜME EVLER
|24.01.2024
|09:00
|17:00
|KOCAELİ
|KARTEPE
|MASUKIYE, MAŞUKİYE, YANIK
|KAVAK SK., KAVLANLIK, KAVLANLIK SK., YANIK ORTA/1, YUKARI 1, ZENCEFIL
|24.01.2024
|09:00
|17:00
|KOCAELİ
|İZMİT
|CUMHURIYET, CUMHURİYET, DENİZ, SIRINTEPE, ŞİRİNTEPE
|ADAK SK., AHUDUDU SK., ATABEY SK., ATİLLA SK., BERAT SK., CANSUN SK., CENGİZ SK., CÖMERT SK., ÇAĞRI SK., ÇAKIL, ÇAKIL SK., ÇALI SK., ÇARDAK SK., DOGANÇAY, DOĞANÇAY SK., ENDER SK., GÜLSEREN SK., GÜNAYDIN SK., ILKE, ILKE SK., KARABULUT SK., KARAYOLU SK., KEREM CAN, KEREM CAN SK., KOCATEPE SK., MİNİ SK., NAZLI, NAZLI SK., NILAY, NİLAY SK., OKAY SK., PAPATYA, PAPATYA SK., PETROL OFİSİ CD., PLAJ YOLU SK., PORTAKAL ÇİÇEĞİ SK., REZZAN SK., SIRIN, ŞEBNEM SK., ŞİRİNTEPE SK., TURUNÇ SK., YAHYA SK., YAYLA SK., YURT, YURT SK.
|24.01.2024
|09:00
|17:00
|KOCAELİ
|GÖLCÜK
|ULASLI, ULAŞLI
|1035 SK., 1036 SK., 1116. SK., 1119., 1122. SK., 1123., 1123. SK., 1124., 1126. SK., 1127., 1129., 1140., 1145., 1145. SK., 1146., 1146. SK., AKÇAKOCA CD., DÜZBAGLAR, DÜZBAGLAR CD., DÜZBAĞLAR CD., HOCALIBAGLAR, HOCALIBAĞLAR CD., KARSIBASI, KARŞIBAŞI CD., KONCA YOLU, KONCA YOLU CD.
|24.01.2024
|09:00
|17:00
|KOCAELİ
|DARICA
|OSMANGAZI, OSMANGAZİ, PIRI REIS
|AŞIROĞLU CD., CAHİDE SK., ENFES SK., HAKİKAT SK., HAMDOLSUN SK., ŞİRİN SK., TUZLA
|24.01.2024
|09:00
|17:00
|KOCAELİ
|DARICA
|OSMANGAZI, OSMANGAZİ, PİRİ REİS
|BAŞARAN SK., CAVİT SK., DİCLE SK., EDA SK., GENÇ SK., HAKİMİYET SK., İLKE SK., KUŞTEPE CD., LOKMAN HEKIM, LOKMAN HEKİM CD., MERTCAN SK., MORAL SK., MUCİZE SK., NACİ KUNT CD., NAZIR SK., SANCAK, SANCAK SK., TERMAL, TOLGA, TOLGA SK., TUZLA CD., ULUÇ SK., ÜNVER SK.
|24.01.2024
|09:00
|13:00
|KOCAELİ
|DİLOVASI
|ÇERKESLI, ÇERKEŞLİ, TAVŞANCIL
|ÇERKESLI, KAŞARHANE SK., MENEKŞE KOÇAK SK, MENEKŞE KOÇAK SK., NUH ÇİMENTO, TAVŞANCIL SK.
|24.01.2024
|11:00
|14:00
23 Oca 2024 - 22:43- Gündem Güncelleme:
SEDAŞ duyurdu! 6 ilçede elektrikler kesilecek!
24 Ocak Çarşamba günü Kartepe, Kandıra, Gölcük, İzmit, Dilovası ve Darıca'da elektrik kesintisi yaşanacak. İşte kesintiden etkilenecek bölgeler:
23 Oca 2024 - 22:43 - Gündem Yazdır
Muhabir Haber Merkezi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.