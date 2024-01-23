- Yaşam

Ağzında iki ekmek, duygusal bakışlarıyla sosyal medyada gündem olan köpek

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerle dikkat çeken köpek, ağzında iki ekmekle ve duygusal bakışlarıyla gündeme oturdu.

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Sosyal medya kullanıcıları arasında hızla yayılan bir video, kullanıcıları büyüleyerek gündemde yükseldi. Görüntüde, ağzında iki ekmekle kameraya bakan bir köpek yer alıyor. Köpeğin yüzündeki duygusal bakışları, kullanıcıların dikkatini çekerek paylaşımın viral bir hal almasını sağladı. Görüntüyü paylaşanlar, köpeğin masumiyeti ve bakışlarındaki ifadeyle duygusal bir etki yaratmasının altını çizdi.

Kaynak: yeniçağ

23 Oca 2024 - 22:15 - Yaşam

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