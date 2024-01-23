Ağzında iki ekmek, duygusal bakışlarıyla sosyal medyada gündem olan köpek

Sosyal medya kullanıcıları arasında hızla yayılan bir video, kullanıcıları büyüleyerek gündemde yükseldi. Görüntüde, ağzında iki ekmekle kameraya bakan bir köpek yer alıyor. Köpeğin yüzündeki duygusal bakışları, kullanıcıların dikkatini çekerek paylaşımın viral bir hal almasını sağladı. Görüntüyü paylaşanlar, köpeğin masumiyeti ve bakışlarındaki ifadeyle duygusal bir etki yaratmasının altını çizdi.
Kaynak: yeniçağ
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.