- Spor

Ertuğrul Sağlam, taraftar ve Arda Turan PFDK'ya sevk edildi!

Kocaelispor-Eyüpspor müsabakasında yaşanan olaylar sonucunda Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, Kocaelispor Taraftarı ve Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan PFDK'ya sevk edildi.

SPOR MERKEZİ
SPOR MERKEZİ Tüm Haberleri
Ertuğrul Sağlam, taraftar ve Arda Turan PFDK'ya sevk edildi! mask

PFDK'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"14- KOCAELİSPOR Kulübü’nün 20.01. 2024 tarihinde oynanan KOCAELİSPOR- EYÜPSPOR Trendyol 1. Lig müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

KOCAELİSPOR Kulübü teknik sorumlusu ERTUĞRUL SAĞLAM’ın müsabaka sonrası basın toplantısında yapmış olduğu beyanlarında yer alan “hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

15- EYÜPSPOR Kulübü antrenörü  ARDA TURAN’ın 20.01.2024 tarihinde oynanan KOCAELİSPOR-EYÜPSPOR Trendyol 1. Lig müsabakasındaki “hakareti” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 23.01.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."
# Ertuğrul Sağlam, Kocaelispor, Eyüpspor, Arda Turan, 2024, karar

23 Oca 2024 - 23:11 - Spor

Muhabir  Spor Merkezi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.792.506 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL