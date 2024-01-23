Ertuğrul Sağlam, taraftar ve Arda Turan PFDK'ya sevk edildi!

PFDK'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"14- KOCAELİSPOR Kulübü’nün 20.01. 2024 tarihinde oynanan KOCAELİSPOR- EYÜPSPOR Trendyol 1. Lig müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

KOCAELİSPOR Kulübü teknik sorumlusu ERTUĞRUL SAĞLAM’ın müsabaka sonrası basın toplantısında yapmış olduğu beyanlarında yer alan “hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

15- EYÜPSPOR Kulübü antrenörü ARDA TURAN’ın 20.01.2024 tarihinde oynanan KOCAELİSPOR-EYÜPSPOR Trendyol 1. Lig müsabakasındaki “hakareti” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 23.01.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."