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Antalya'da korkutan deprem

Antalya'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Antalya'da korkutan deprem mask

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre; Antalya'nın Kumluca ilçesinde saat 23.04'te 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 38.82 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

23 Oca 2024 - 23:25 - Asayiş

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