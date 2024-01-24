24 Oca 2024 - 08:44- Asayiş G:

Binayı ateşe veren şahsı, öfkeli kalabalığın elinden polis aldı

Çayırova ilçesinde bir şahıs, 6 katlı binanın teras katını ateşe verdi. Komşusunun balkonuna atlayarak kaçamaya çalışan şahsı vatandaşlar yakaladı. İtfaiye ekipleri gecenin karanlığını aydınlatan alevleri söndürürken, mahsur kalan kedi ve köpeği kurtardı.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
Video için play'e tıklayın

Yangın, Yeni Mahalle Fatih Caddesi’ndeki 6 katlı binanı teras katında çıktı. Uyuşturucu madde bağımlısı olduğu iddia edilen M.T.(50) benzinle ikamet ettiği teras katı ateşe verdi. Büyüyen alevler teras katın tamamına sirayet ederken, küçük çapta patlamalar da meydana geldi. Gecenin karanlığını aydınlatan alevleri fark eden bina sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Kaçmaya çalışırken yakalandı
Öte yandan, komşusunun balkonuna atlayarak kaçmaya çalışan M.T., vatandaşlar tarafından yakalandı. Caddeye indirilen M.T. bir süre darp edildi. Polis ekiplerince öfkeli kalabalığın elinden alınan M.T., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Mahsur kalan kedi ve köpek alevler arasından çıkarıldı
Alevlerin arasında mahsur kalan kedi ve köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı. İtfaiyenin teleskobik merdiven vasıtasıyla müdahale ettiği yangın söndürülürken, teras katta soğutma çalışması gerçekleştirildi. Yaralanan kimsenin olmadığı yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
# yeni, sağlık, inceleme

24 Oca 2024 - 08:44 - Asayiş

Muhabir  İhlas Haber Ajansı

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.852.850 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL