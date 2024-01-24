Sıcaklık çakılıyor! Hafta sonu kar ve yağmur...

KOCAELİ HAVA DURUMU

Kocaeli hava durumu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Kocaeli'de hava sıcaklıkları 1 dereceye kadar düşecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre bugün hava sıcaklığı en düşük 2 en yüksek 10 derece olacak. Yarın ise yağışları başlaması ve sıcaklığın 1 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Hafta sonu ise karla karışık yağmurun etkili olması bekleniyor. İşte güncel hava durumu: