24 Oca 2024 - 08:55 - Asayiş

Kahramanmaraş'ta deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.