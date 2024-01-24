- Eğitim

Öğrencilerden Çocuk Festivali’ne yoğun ilgi!

İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünün çocukların yarıyıl tatilini verimli bir şekilde geçirmesi amacıyla gerçekleştirdiği Çocuk Festivali kapsamındaki tokat baskı atölyesi öğrencilerden yoğun ilgi gördü

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Öğrencilerden Çocuk Festivali’ne yoğun ilgi! mask
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İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü her yarıyıl tatilinde olduğu gibi bu yıl da öğrencilerin eğlenerek öğrenmesini sağlıyor. Bu yarıyıl tatilinde de düzenlenen Çocuk Festivali yoğun ilgiyle devam ediyor. Çocukların severek vakit geçirdiği tokat baskı atölyesi bugün Kuruçeşme Yaşam Merkezi’nde gerçekleşti.

HEM EĞLENDİLER HEM ÖĞRENDİLER

Kuruçeşme Yaşam Merkezi’nde gerçekleşen tokat baskı atölyesi çocuklar ve veliler tarafından büyük ilgi gördü. Hem eğlenen hem de öğrenen çocuklar tokat baskı atölyesinde keyifli zaman geçirirken, kendi elleriyle yaptıkları süsleri evlerine götürmenin mutluluğu yaşadı. Veliler de bu güzel programı düzenleyen İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e teşekkür ettiler.
# büyük, çocuk, Fatma Kaplan Hürriyet, Kadın

24 Oca 2024 - 09:24 - Eğitim

Muhabir  Haber Merkezi

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