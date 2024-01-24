24 Oca 2024 - 09:26- Ekonomi G:

Benzine zam geldi

Benzin fiyatlarına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 46 kuruş zam geldi.

HABER MERKEZİ
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Benzine zam geldi mask

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Gece yarısı itibarıyla benzine 1 lira 46 kuruşluk zam gelirken fiyat değişikliği pompa fiyatlarına yansıdı. Motorin grubunda ise herhangi bir fiyat değişikliği olmadı.
# benzin, Zam, petrol

24 Oca 2024 - 09:26 - Ekonomi

Muhabir  Haber Merkezi

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Yorumlar

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Ak Parti̇li̇ydi̇k - Hocaya sorduk bu devirde herkez haklı o yüzden basın galayı bizde her gün zevkle küfür ediyoruz

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Ocak 11:04

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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