- Ekonomi

Dolar ve euroda son durum ne?

Dolar/TL haftanın üçüncü işlem gününe 30.28’nin üzerinde başladı.

Dolar ve euroda son durum ne? mask

Dolar/TL haftanın üçüncü işlem gününe 30.20’nin üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yükselerek 30.27 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 29.93, en yüksek ise 30.60 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 32.92 lira ile primli hareket ediyor. 
# Dolar

24 Oca 2024 - 09:31 - Ekonomi

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