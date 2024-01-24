Dolar ve euroda son durum ne?

Dolar/TL haftanın üçüncü işlem gününe 30.20’nin üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yükselerek 30.27 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 29.93, en yüksek ise 30.60 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 32.92 lira ile primli hareket ediyor.