Tapu sahiplerini sevindirecek gelişme: Emsal karar çıktı! Bu ödemeler iade edilecek

Ev sahiplerini yakından ilgilendiren önemli gelişme duyuruldu. Ortaya çıkan emsal karara göre, tek tapu sahibi olan kişilere para iadesi yapılacak. Türkiye'de tapu sahibi olan vatandaşlar, düzenli olarak emlak vergisi ödeme yükümlülüğü altında bulunuyor.Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, emlak vergisi muafiyeti hakkını, diğer vergilerde olduğu gibi, bu vergi için de sağlıyor.Ancak, bu muafiyet hakkına sahip vatandaşlar genellikle bu ayrıcalıklarının farkında değil. Bu nedenle, bu durumu düzeltmek ve önceki 5 yıl içinde yapılan ödemeleri iade etmek amacıyla emsal bir karar alındığı duyuruldu.

EMLAK VERGİSİ ÖDEMELERİNE YENİ DÜZENLEME

Her sene düzenli olarak emlak vergisi ödeyen milyonlarca kişinin aslında vergi mükellefi olmadığı ortaya çıktı. Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), duyurulan emsal karar çerçevesinde, aşağıda belirtilen kategorilerdeki kişilere emlak vergisi iadesi yapılacağını açıkladı. Bu kategoriler arasında; emekliler, ev hanımları, işsizler, şehitlerin dul eşi ve yetimleri, gaziler ve engelliler bulunuyor.Tek ev sahibi olma şartını yerine getiren ve devletin verdiği maaş dışında herhangi bir gelire sahip olmayan kişiler, sıfır oranlı emlak vergisi avantajından faydalanabilecekler.

KDK ŞARTLARI AÇIKLADI

KDK'nın açıklamasına göre, Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek indirimli vergi oranından yararlanmak isteyen kişiler, Türkiye genelinde brüt yüzölçümü 200 metrekareyi aşmayan tek mesken sahibi ya da tek meskenin intifa hakkına sahip olan bireyler olarak başvuru yapabilecekler. Bu kapsamda, gelirleri sadece kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları emekli, dul, yetim, ölüm ve malûliyet aylığından ibaret olan bireyler, KDK tarafından alınan karardan faydalanabilecekler.Ayrıca, sahip olunan evin 200 metrekare büyüklüğünü aşmaması şartıyla emekli, dul, yetim, ölüm ve malûliyet aylığı alan kişilerin emlak vergisi ödemeyecekleri belirtiliyor. Bu düzenleme, belirtilen şartlara uygun olan bireylerin vergi avantajlarından yararlanmalarını sağlamaktadır.