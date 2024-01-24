- Sağlık

Virüs kronik hastalarda zatürreyi tetikliyor

Prof. Dr. Melike Cengiz, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi’nde erişkin bölümüne solunum yolu enfeksiyonu şikayetiyle gelen hasta sayısının yüzde 80 oranında arttığını söyleyerek “Kovid farklı varyantlarla halen devam ediyor. Hangi virüsle enfekte olursa olsun burada genel zatürre tedavisi yapıyoruz” dedi.

Virüs kronik hastalarda zatürreyi tetikliyor mask

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi’nde erişkin bölümüne solunum yolu enfeksiyonu şikayetiyle gelen hasta sayısının yüzde 80 oranında arttığını söyleyen Prof. Dr. Melike Cengiz, “Kovid farklı varyantlarla halen devam ediyor. Hangi virüsle enfekte olursa olsun burada genel zatürre tedavisi yapıyoruz” dedi.

Artı Gerçek’e konuşan, İnfluenza, Kovid ve Rnovirüs’ün sık görüldüğünü belirten Cengiz şunları aktardı:

“Hastalar tedavilerle evlerine gönderiliyor ama özellikle bağışıklık sistemiyle ilgili sorunu olanlarda, diyabet ve kanser hastalarında, 1 yaşının altındaki çocuklarda, 65 yaş üzeri bireylerde ya da bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaçları kullanan kişilerde gribal enfeksiyonlar hafif atlatılamayabiliyor. Bu kişilerde alt solunum yollarını virüsün etkilemesi nedeniyle solunum yetmezliği ya da halk arasında bilinen zatürre meydana gelebiliyor.”

24 Oca 2024 - 09:48 - Sağlık

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